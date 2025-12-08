Il gioielliere condannato a 14 anni e i 7 carabinieri alla sbarra per l’incidente di Ramy: continuiamo a chiamarla giustizia, ma…

Per Roggero c’è una seconda condanna. E si andrà avanti. Per otto persone, sette carabinieri e un pregiudicato, s’è invece formalmente aperta la strada verso un processo. Sempre il 3 dicembre. Questa volta per i fatti avvenuti nella notte in cui Ramy Elgaml, diciannove anni, muore dopo un inseguimento – folle e contromano - di otto chilometri nelle strade di Milano. Anche qui: versioni che si dividono e responsabilità si intrecciano oltre l’inconsistenza di una verità immediata. I sette carabinieri indagati – insieme al giovane che guidava lo scooter – si trovano oggi a fronteggiare accuse pesanti, ma tristemente messe sullo stesso livello: l’omicidio stradale come depistaggio (che resta e resta gravissimo). Ma a colpire, in questa storia, non è solo la dinamica dell’incidente: è l’idea che chi indossa un’uniforme possa, nel giro di poche ore, essere sgretolato nella sua funzione. Senza separazione tra chi protegge (magari male) e chi minaccia.

È qui che le due vicende, quella di Roggero e quella dei sette carabinieri, si toccano. Da un lato un uomo che reagisce per istinto, dall’altro uomini che comunque agiscono per dovere. Non si tratta di assolvere nessuno. Né Roggero, né i carabinieri, né chi ha infranto la legalità mettendo in moto tragedie che nessuna sentenza potrà riparare. Si tratta di osservare un fenomeno più profondo: la trasformazione della giustizia in un sistema che sembra punire non la colpa. Ma l’imperfezione. La fragilità umana. La paura. L’azione emotiva e concitata nel caos. Per non sbagliare, è come se la giustizia preferisca irrigidirsi in un dispositivo astratto, incapace di misurare ciò che nessun codice ha saputo mai quantificare: il timore della morte, la stanchezza, il panico, la velocità cieca delle scelte fatte in un lampo. Ma che civiltà è quella che giudica senza interrogarsi attraverso il filtro dell’umanità?