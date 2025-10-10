Sono stato al release party del nuovo disco di Annalisa, ma mi sono ubriacato malamente all'openbar: un reportage gonzo

Finito il concerto rimedio immediatamente alla mancanza dato che, tra l’altro, pure Annalisa si è spostata verso il bancone per prendersi un calice di prosecco. Ordino anche io, ed effettivamente il paloma è la miscela perfetta per perdere definitivamente la dignità. E poi, in fin dei conti è tutto gentilmente offerto dalla Warner, quindi, perché non approfittarne? Finalmente vinta la timidezza tento di avvicinarmi ad Annalisa, ma circondata dai fotografi, amici, colleghi, conoscenti, managers, consulenti, maghi, scalatori di grondaie, spaccapietre e filosofi, è inarrivabile. Riesco ad infilarmi nella prima fila di quel cordone umano che ruotando in cerchio come in un rituale Yezidi, la circonda. Sono tentato di iniziare a intonare il canto a Sheitan, ma è meglio di no. Quel Paloma era di troppo, però al tempo stesso mi aiuta ad imbeccare il Kairos. Mi presento alla diva portando alto il vessillo di Mowmag. Annalisa è molto cordiale, ci mettiamo in posa per il selfie, premo il tasto per scattare, ma è quello sbagliato. Si spegne lo schermo. Annalisa maternamente mi rimprovera, ritento e con successo scatto la foto, dopo di ché provo a farle qualche domanda, ma c’è casino. I dj riccioluti hanno ripreso a suonare e c’è troppa gente che la desidera. Concordiamo di parlare con più calma dopo. Così esco dal cerchio magico yezidi e sento la magia abbandonarmi, ma mi rimane un sorriso ebete stampato sul viso che non passa inosservato in un gruppo di ragazze esattamente davanti che si mettono a ridere. Rido anche io, alzo il bicchiere, alla salute. Per la prima volta nella serata non sono io a fare domande, ma sono loro a chiedermi chi sono. Rivelo la mia identità e loro fanno lo stesso. Sono lì perché lavorano per la Warner. Devo a loro la mia pessima condizione psicofisica, e le ringrazio dunque per tutte le bevute consumate, ma nel frattempo non perdo d’occhio Annalisa e mi accorgo che sta succedendo qualcosa. Un nome passa di bocca in bocca e giunge al mio orecchio, è Bresh, no è Tedua, ma no, è Bresh, no, son tutt’e due, sì son Tedua e Bresh che hanno voluto fare una sorpresa ad Annalisa. E’ già l’una e mezza e il cerchio magico non è più quello degli yezidi persiani, ma ormai ha assunto la forma di un Cherubim biblico (Ezechiele 1 e 10) ovvero una ruota dentro ad una ruota con occhi tutto intorno. Esco a prendere un po’ d’aria e fuori incontro una signorina che si sta fumando una sigaretta. Mi pare di conoscerla. Torno dentro, mi rendo conto che quella donna era Emma Marrone. Torno fuori ed è sparita. Forse me la sono sognata. No, incontro Filippo Ferrari di Rolling Stone che mi conferma la cosa. Era proprio lei. Riprendo fiducia, ma dura poco, perché Annalisa sta uscendo dalla porta da cui ha fatto il suo ingresso per il concerto. E vabbuò. Rimangono solo i dipendenti della Warner, molto simpatici e cordiali. Mi congedo e prendo la porta. Fuori, Milano è tutta grigia, il cielo pure, la torre Prada svetta nel silenzio vorticoso della notte bucata dai lampioni da cui piove una luce lattiginosa. Il panorama, desolato, è in bianco e nero. Potrebbe insorgere la solitudine, a questo punto, come una vecchia amante che sa bene quando tornare a farsi viva (cit. Er Califfo), ma in testa continua a risuonare quel Parappaparaaaa paraparaparapà e allora sapete che c’è? Che Parappaparaaaa paraparaparapà…