Pausini, Mengoni, Annalisa e gli altri 'intoccabili' sui social. Ma la critica non genera odio, i fanatismi invece sì. Mentre Grignani...

"I gruppi più innocenti hanno i fan più violenti". Prendo a prestito le parole di Fabri Fibra, durante una recente intervista a Radio Deejay, perché inquadrano perfettamente l'andazzo social di cui sono qui a scrivere. In queste ore, divampa una infuocata polemica che vede al centro Laura Pausini e Gianluca Grignani per via della cover che la cantante nostrana più conosciuta e apprezzata nel mondo ha fatto de 'La mia storia tra le dita', uno dei tanti storici evergreen del 'Joker'. Non voglio entrare nel merito del contenzioso per una ragione molto semplice: Grignani ha dato la sua versione, lamentando falle a livello di comunicazione e uno scarso se non nullo coinvolgimento al progetto. Pausini assicura invece di aver giocato pulito, di apprezzare moltissimo quel pezzo e di aver semplicemente voluto omaggiarlo, (ri)portandolo alla ribalta internazionale. Sapete che c'è? Io non c'ero. Non so come sia stata gestita questa cosa, né mi va di millantare di saperlo per darmi arie di importanza.

A fronte di ciò, trovo sterile schierarsi da una parte o dall'altra, tanto per fomentare un odio del tutto innecessario che, purtroppo, sta rendendo di nuovo i social, soprattutto X, la solita cloaca di sante, inutili crociate per futili motivi. Quello che so e vedo, però, è appunto la violenza con cui i fan più accaniti di Pausini, ovviamente la più potente e seguita tra i due 'contendenti' sta riversando contro Grignani. Lo definiscono 'drogato', 'alcolista', 'disgraziato', 'uno che ha fatto giusto una canzone e poi si è rovinato la vita da solo. Cosa vuole mo'? Sicuro soltanto visibilità riflessa dal nome della regina Laura". Chiunque tenti di prendere le parti di Grignani, sostenendo per esempio che il nostro non sia l'ultimo degli stronzi, ma uno che ha contribuito per anni a scrivere bellissime pagine della musica italiana è soltanto un complottista che scrive mosso da invidia nei confronti di Pausini. Perché 'è impossibile che Grignani possa avere dei fan, chi lo conosce?'. Non si può imputare a nessuno la colpa d'essere 'giovane', anzi, beati loro (e l'ignoranza). Ma ci siamo passati tutti a quell'età dall'idea, anzi dalla strenua convinzione che il mondo sostanzialmente non esistesse prima della nostra nascita.

Il medesimo disprezzo è riservato a Tiziano Ferro, 'reo' di aver lanciato la sua nuova 'Cuore Rotto' lo stesso giorno del debutto di 'Piazza San Marco', duetto tra Annalisa e Marco Mengoni. Visto che il ritorno di Ferro è stato accolto assai bene dal pubblico, assisto allo smarrimento di molti: "Com'è possibile? Cos'hai fatto questo a parte un paio di canzoni 20 anni fa?". E, ancora una volta, chiunque si permetta di rallegrasi sui social dei risultati del cantautore di Latina, viene attaccato. Perché, agli occhi dei fanatici d'altri, non è contemplabile che si tratti di due brani validi, no, deve essere una gara a chi ce l'ha più lungo lo stream così da rieleggerlo imperatore assoluto della musica tutta. Questo mentre gli stessi cantanti per cui gli invasati si spellano i polpastrelli digitando insulti a raffica, continuano a godersi i propri successi, senza nemmeno sapere, incredibile a dirsi eh, della lotta dei loro tanto infervorati kamikaze. O del fatto che a Peppino l'idraulico non piacciano granché. Sarà inutile, ma sono una sognatrice: proviamo a ristabilire un po' di ordine in questa caciara che non ha (mai) senso di esistere. E che, tra l'altro, rovina la musica un po' per tutti, crociati e shitstormati che siano.