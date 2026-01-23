Ma quindi Corona è riuscito ad affondare il Grande Fratello Vip? Mediaset nega e poi ammette: "Non ci sono certezze" (nemmeno la messa in onda): e intanto arriva un'altra denuncia da un ex di Uomini e Donne

Inizialmente Mediaset ha ignorato le accuse di Corona, tanto che all'indomani dalla puntata di Falsissimo, il direttore di Chi era stato anche ospite di Mattino Cinque per promuovere il suo romanzo in uscita. A un certo punto però, quando Antonio Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale ed estorsione, la vicenda ha preso una nuova direzione. Innanzitutto, era il 26 dicembre, è arrivato il comunicato stampa di Endemol: la società che produce il programma prendeva atto di quanto emerso dai media e annunciava verifiche interne. A stretto giro, l'autosospensione di Signorini, che prendeva tempo per potersi difendere, mentre Mediaset accettava la sua decisione.

Di conseguenza, il futuro del Grande Fratello Vip era nebuloso, ma la macchina comunque in movimento, tanto che si dava come papabile conduttrice Ilary Blasi. Ma Fabrizio Corona non si è fermato: ha continuato a pubblicare contenuti e parlare di un presunto “sistema Signorini”, secondo il quale il giornalista avrebbe sfruttato la sua posizione di potere per far entrare nella casa i ragazzi in cambio di prestazioni sessuali. Inoltre, ha dichiarato che svelerà altri segreti, rifererendosi a Marina Berlusconi – che per Corona mirerebbe ad entrare in politica – e Samira Lui, valletta di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.

Alla denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn, in quanto Corona aveva pubblicato delle foto intime (anche se oscurate), si è così aggiunta quella di Mediaset. L'azienda infatti, ha denunciato a sua volta l'ex “re dei paparazzi” per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori in note trasmisissioni tv; inoltre ha chiesto alla Dda di ottenere una misura di prevenzione che gli impedisca di usare social, piattaforme e smartphone per diffondere contenuti. L'attenzione è per il 26 gennaio, giorno per cui è stata annunciata una nuova puntata di Falsissimo.