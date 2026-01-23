Ma quindi Corona è riuscito ad affondare il Grande Fratello Vip? Mediaset nega e poi ammette: "Non ci sono certezze" (nemmeno la messa in onda): e intanto arriva un'altra denuncia da un ex di Uomini e Donne

Sembrava che i preparativi andassero avanti, invece a quanto pare, l'edizione del Grande Fratello Vip sarebbe saltata: Mediaset smentisce, ma con poca convinzione.
Da quando Fabrizio Corona ha messo nel mirino Alfonso Signorini, anche il reality ha iniziato a tremare: troppo legato al suo conduttore e autore, per proseguire in traquillità. Sembrava però che dopo l' “autosospensione” di Signorini dall'incarico, i lavori stessero proseguendo: il nome più accreditato alla conduzione era quello di Ilary Blasi. Ora invece, le trattative si sarebbero chiuse.
Inizialmente Mediaset ha ignorato le accuse di Corona, tanto che all'indomani dalla puntata di Falsissimo, il direttore di Chi era stato anche ospite di Mattino Cinque per promuovere il suo romanzo in uscita. A un certo punto però, quando Antonio Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale ed estorsione, la vicenda ha preso una nuova direzione. Innanzitutto, era il 26 dicembre, è arrivato il comunicato stampa di Endemol: la società che produce il programma prendeva atto di quanto emerso dai media e annunciava verifiche interne. A stretto giro, l'autosospensione di Signorini, che prendeva tempo per potersi difendere, mentre Mediaset accettava la sua decisione.
Di conseguenza, il futuro del Grande Fratello Vip era nebuloso, ma la macchina comunque in movimento, tanto che si dava come papabile conduttrice Ilary Blasi. Ma Fabrizio Corona non si è fermato: ha continuato a pubblicare contenuti e parlare di un presunto “sistema Signorini”, secondo il quale il giornalista avrebbe sfruttato la sua posizione di potere per far entrare nella casa i ragazzi in cambio di prestazioni sessuali. Inoltre, ha dichiarato che svelerà altri segreti, rifererendosi a Marina Berlusconi – che per Corona mirerebbe ad entrare in politica – e Samira Lui, valletta di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna.
Alla denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn, in quanto Corona aveva pubblicato delle foto intime (anche se oscurate), si è così aggiunta quella di Mediaset. L'azienda infatti, ha denunciato a sua volta l'ex “re dei paparazzi” per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori in note trasmisissioni tv; inoltre ha chiesto alla Dda di ottenere una misura di prevenzione che gli impedisca di usare social, piattaforme e smartphone per diffondere contenuti. L'attenzione è per il 26 gennaio, giorno per cui è stata annunciata una nuova puntata di Falsissimo.
Nel frattempo, le voci sul Grande Fratello Vip impazzano: prima la notizia era che sarebbe partito comunque, poi che molto porbabilmente la conduttrice sarebbe stata Ilary Blasi, infine, alla luce degli ultimi sviluppi e della seconda denunca a Corona, che il reality sarebbe saltato e le trattative con la Blasi interrotte. Poche ore dopo, l'Ansa ha pubblicato la smentita: “da ambienti Mediaset trapela che sul futuro del Grande Fratello non ci sono ancora certezze. Nessuna scelta è stata formalizzata e quanto circolato nelle ultime ore viene definito privo di fondamento. La decisione arriverà solo dopo aver valutato progetto editoriale e cast”. Una smentita che lascia molti dubbi, più che dissiparli: se il reality partisse davvero a marzo, le tempistiche sarebbero strettissime. Senza contare che non si comprende bene cosa significhi “dopo aver valutato progetto editoriale e cast”: che prima si svolge il lavoro di casting e poi, all'ultimo, potrebbe saltare tutto? Ma che senso ha? E se non ci sono certezze, allora non c'è nemmeno quella della partenza: in pratica, una smentita alla notizia di una cancellazione senza però affermare che ci sarà una messa in onda.
Considerando che L'Isola dei Famosi è già stata messa in pausa, Canale 5 si troverebbe a dover raddoppiare le soluzioni alternative.
Intanto, i legali di Signorini hanno annunciato una denuncia nei confronti di Google Italia e Google Ireland, a cui viene contestato di non aver rimosso i contenuti diffamatori. Si è infine aggiunto un nuovo tassello all'intera vicenda: il Fatto Quotidiano scrive che un ex partecipante di Uomini e Donne ha raccontato presunti abusi e pressioni legati ai casting TV risalenti al 2004: la denuncia non è rivolta a Signorini, ma il racconto è stato trasmesso alla Procura di Milano e finirà nelle indagini sul presuno “sistema” denunciato da Corona.
Insomma: il caso mediatico è ormai diventato giudiziario a tutti gli effetti e il Grande Fratello Vip è stato completamente travolto dalla tempesta.