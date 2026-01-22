A proposito del presunto intervento della Dda, a latere dell’udienza abbiamo interrogato l’avvocato Chiesa che però ha detto “mi auguro che la Dda si stia occupando di cose più importanti. (…) Io avrò fatto 500 processi per diffamazione e un dispendio di energie così non l’ho mai visto. Qual è il problema? Cosa li preoccupa? O forse sono preoccupati perché Fabrizio ha 15 milioni di visualizzazioni? Forse è questo il problema? Comincia ad avere un peso politico. Non è più soltanto un uomo che dice la sua”. Si prepara una discesa in campo di Corona? L’avvocato Chiesa risponde: “Dovete leggere i commenti. Rimarrete sconcertati. Sono tutti schierati dalla sua parte. Poi, se Fabrizio ha detto qualcosa di sbagliato, lo quereleranno”. Le parole di Antonio Ricci però lasciano adito a qualche dubbio. “La vicenda Signorini finirà come quella di Chiara Ferragni”, ma l’avvocato Chiesa ha puntualizzato che “la Ferragni è stata prosciolta per un problema procedurale, ma questa vicenda è molto diversa. Ricci non sa quello che dice, le battute sono un conto, la realtà è un’altra. Ricci non si deve dimenticare che ho vinto 29 processi su 30”. Al termine dell’udienza, infatti Chiesa ha rassicurato dicendo che l’udienza è andata “benissimo”. Ad ogni modo, verso la metà dell’udienza Corona lo abbiamo visto uscire dall’aula. Come mai? Come da lui dichiarato, dopo il cappello del suo avvocato: “sono stato invitato ad uscire dall’aula a causa di un sorrisetto fra me e me in risposta alle parole dell’avvocato Aiello”. Il legale Daniela Bissaglia ha commentato che “è incredibile che si possa assistere ad un tribunale dell’inquisizione in cui un personaggio che non è iscritto all’ordine dei giornalisti possa diffamare e dire la qualunque anche rispetto a delle prove che non sono state minimamente verificate nelle sedi opportune”.