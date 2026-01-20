Con “Io sono notizia” di Fabrizio Corona i giornali si sono riscoperti moralisti. Le critiche di Aldo Grasso e Dipollina, il tax credit e il ministro Giuli: ma davvero ci scandalizziamo per così poco?

Di “Paparazzi King” se ne possono dire tante, a partire dal titolo che con la vita attuale di Corona e con il resto del documentario c’entra molto poco (e l’indiscusso king dei paparazzi era e resta Rino Barillari, altro che Corona) ma siccome all’estero conoscono la parola “paparazzi” e la associano all’Italia, allora usiamola che magari lo guardano. Della seria: allora chiamatelo “king of pizza” o “king of mandolino”, se la logica è questa.

Oppure si potrebbe contestare la scelta degli intervistati: si sente la mancanza di un punto di vista alto, come nei documentari di questo tipo prodotti oltre oceano, qualcuno capace di riflettere sulla società dello spettacolo nel suo complesso con cognizione di causa. Un Carlo Freccero, per dire, sarebbe stato perfetto: invece ci tocca una serie di luoghi comuni, a cominciare da quella ovvietà di terza mano per cui Corona “piace agli italiani perché’ incarna la furbizia”, roba da tema di maturità, da signora Cecioni al mercato del pesce.

E ancora, si potrebbe far notare come le scelte registiche non siano sempre coerenti: intervistare qualcuno in una galleria, in penombra, va bene se l’argomento trattato è la criminalità; ma se invece si parla di lustrini e di svippati, allora l’ambientazione invece di aggiungere livelli di significato distoglie l’attenzione dal racconto.

Ma parleremmo, comunque, di aspetti tecnici, relativi a un prodotto di una certa qualità, in un contesto dove – è bene ribadirlo e ricordarlo sempre – nell’anno del signore numero 2026 la novità della stagione è rappresentata da un format degli anni ’50, La ruota della fortuna, che realizza ascolti record.

Eppure, contro Io sono notizia si è scatenata una guerra santa a giornaloni unificati, la trimurti Stampa-Repubblica-Corriere ha schierato l’artiglieria pesante, un Dipollina caricato a pallettoni, un Grasso al napalm per fare a pezzi il prodotto, mettendo pure alla berlina gli autori citandone nomi e cognomi, roba da liste di proscrizione se non fosse che, personalmente, considero essere insultati da Aldo Grasso una medaglia al valore.

È stata montata una polemica ridicola, che ha tirato in ballo anche il Ministro Giuli perché’ il documentario “su un pregiudicato” è stato finanziato da denaro pubblico. Ora: questo è un Paese dove tutti gli audiovisivi ricevono, in un modo o nell’altro, contributi pubblici, anche pellicole come La guerra dei cafoni (2017) o Il talento del calabrone (2019). E contributi ha ricevuto anche la serie Yara – oltre ogni ragionevole dubbio, che aveva ben altri problemi rispetto a quella su Corona (tanto da dover essere rimontata in fretta e furia) e che, soprattutto, è servita per costruire la difesa di una persona attualmente in carcere a scontare il reato di omicidio.