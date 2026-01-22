Lo strano tempismo di Report che lancia un servizio sui magistrati “spiati” mentre Nordio è in aula e nel pieno della “guerra civile” sulla Riforma della giustizia…

Basterebbe una breve analisi logica per rendersi conto che qualcosa non va: per Report il software installato su 40 mila computer dell’amministrazione giustizia “può permettere di videosorvegliare i magistrati”. Quindi è una possibilità, un’ipotesi, uno scenario potenziale. L’inchiesta si basa non su qualcosa che è accaduto, ma su qualcosa che potrebbe accadere. Un processo alle intenzioni. Qual è l’elemento che dà forza a questa teoria? Ovviamente la premessa silenziosa secondo cui qualcuno starebbe facendo la guerra ai magistrati. Se così fosse, si spiegherebbe il tentativo di spiarli e controllarli. Questa è la tesi sostenuta da chi voterà No al Referendum sulla giustizia. Una premessa che, appunto, si basa su un pregiudizio contro questa Riforma, che in nessun passaggio formale e in nessuna argomentazione data da chi la sostiene lascia trasparire una volontà di controllare la magistratura (anzi, semmai c’è la volontà di rendere giudici e pm indipendenti tanto da Parlamento e governo, quanto tra di loro). Secondo punto. Il software è installato su 40 mila computer, non solo sui pc di giudici e procuratori. Molti di questi computer sono di “dipendenti non togati”. Perché installare un software su 40 mila computer se si vuole controllare l’attività dei magistrati? Perché non installarlo segretamente solo sui pc dei “dipendenti togati”?

La risposta è molto semplice. Il “software” di cui si parla, Ecm (Microsoft Endpoint Configuration Manager), è un normale programma utilizzato ovunque per installare da remoto su tutti i pc di un’azienda, di un’organizzazione, di una società e così via, aggiornamenti pacchetti di dati e così via. Da qui la possibilità del controllo da remoto. Se un magistarto o un dipendente non togato dovessero avere un problema con il proprio pc e chiamassero l’assistenza, probabilmente l’assistenza prenderebbe il controllo del computer per poter risolvere il problema tecnico invece di passare dieci ore a spiegare a una persona non avvezza all’informatica come diagnosticare ed eventualmente aggiustare il pc. Secondo Damiano Alipdrandi (uno dei giornalisti più seri quando si parla di giustizia), che ne scrive su Il Dubbio (uno dei giornali più seri quando si parla di giustizia), persino la Nato farebbe uso dell’Ecm, indicato con una sigla diversa (SCCM, Microsoft System Center Configuration Manager) nella lista delle abbreviazioni usate nei processi di configurazione. Alpidrandi sottolinea anche che questo programma ha una certificazione di conformità che rispetta gli standard crittografici richiesti per ambienti governativi sensibili. Quindi per i pc, per esempio, dei magistrati.

Si potrebbe dire: caso risolto. Ma il vero giallo, che tanto giallo non è a pensarci bene, riguarda la narrazione che intorno all’ennesimo servizio sensazionalistico di Report si andrà costruendo. Con articoli del Fatto e influencer indignati e impauriti perché l’esecutivo sta cancellando i margini di autonomia della magistratura. Tesi che rasenta il complottismo per i modi e la debolezza delle argomentazioni e prove portate finora. Resta da capire perché a giornalisti, intellettuali e una parte di società civile, faccia così paura una riforma che non promette di fare nessuna delle brutte cose che le vengono rimproverate dai sostenitori del No. Attendiamo la puntata di domenica.