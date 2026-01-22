Dopo il delitto di Garlasco il caso Gambirasio? “Vorrei sapere chi ha ucciso Yara”: Massimo Bossetti che lo dice a Bruno Vespa è la prova che il crime (pre Referendum) è la nuova ossessione (e che avevamo ragione)

Il punto, chiaramente, non è stabilire davanti alle telecamere chi abbia ragione. La giustizia lo ha già fatto, piaccia o no. Bene o male. Anche perché, come per il delitto di Garlasco, prima o poi la verità viene fuori a prescindere (o almeno si spera) Ma la domanda è: perché Bossetti, perché questo caso, perché oggi? A dire il vero, su MOW avevamo già anticipato tutto in tempi non sospetti: serve un’altra storia altrettanto forte quanto Garlasco. Altrettando complicata. Altrettanto da chiarire. Ma anche, purtroppo, altrettanto funzionale. Il crime e la cronaca giudiziaria hanno tirato sempre, ma ora c’è da buttare un occhio pure sul contesto. In un momento in cui il tema della giustizia è di nuovo politicamente centrale, mentre si alimenta un rumore costante attorno a errori giudiziari, processi mediatici, “oltre ogni ragionevole dubbio” evocati come mantra o come accusa, il crime diventa lo strumento perfetto. Per chiarire? No, per agitare.

Bossetti, come Stasi, è ormai qualcosa di più – e di peggio – di un imputato o di un condannato: è un simbolo. Di una giustizia percepita come opaca da una parte dell’opinione pubblica e difesa come granitica dall’altra. Solo che questa polarizzazione non produce comprensione, ma solo schieramenti. E il crime, soprattutto quello che insiste sui casi più controversi, diventa carburante puro. Perché giustamente amplifica. E, in maniera maliziosamente funzionale, confonde. Questa sera andrà in onda la seconda parte dell’intervista. Non aggiungerà niente. Ma continuerà a tenere acceso il riflettore su una giustizia raccontata come eterna zona grigia, come teatro del dubbio permanente. E’ legittimo e magari anche assolutamente giusto, ma è pure pericoloso, perché mentre il pubblico si divide, si appassiona, si indigna, il tema della giustizia scivola sempre più dal piano tecnico a quello emotivo. Il crime rischia di diventare un dispositivo politico-culturale. Serve a costruire clima. A generare rumore. A preparare il terreno. Quando, invece, dovrebbe servire solo alla verità e non a convivere con i dubbi come forma di spettacolo.