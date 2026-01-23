Fabrizio Corona che percula Aiello (avvocato di Signorini) e si fa cacciare dal tribunale come uno scolaretto è la cosa più divertente dell’udienza a Milano

E’ la parresia dell’eroe che parla franco, che è libero e la libertà implica nemici e solitudine, incomprensione. Il gesto pubblico di Corona, il suo pensiero sorretto dalla sua massa muscolare e dall’adrenalina squarcia lo schermo e divide il suo pubblico, che accetta o rifiuta la sua testimonianza del vero. Essere egocentrici, diceva un amico, “significa avere l’ego centrato, né più e né meno”. E’ di Fabrizio un’intervista di anni fa in cui sostiene di essere immortale “se io cado dall’Empire State Building non muoio”. E in Corona assume un senso tutto il discorso che Nietzsche fa nella genealogia della morale. Nasce prima il bene o il male? I buoni o i cattivi? I buoni, e i buoni chi sono? I più forti, gli aristocratici, ovvero il governo dei migliori che appena conquistato il potere si impossessano del “bene” e lo attribuiscono a sé stessi. Poi, Nietzsche dice che questa cosa si è sovvertita nel tempo. Oggi i buoni sono i deboli, quelli bruttini, che non creano problemi, che non prevaricano. Corona è quel che sopravvive di quell’archetipo, come il Marchese del Grillo che risponde “io so io, e voi non siete un c**o”. E’ un po’ il Cristo soldato di D’Annunzio che si stacca dalla croce e imbraccia l’artiglieria. Ma Dio è morto e non ci rimane che un Gesù Cristo americano, a metà fra Rambo ed Al Pacino, che si chiama Fabrizio Corona.