Delitto di Garlasco: Andrea Sempio in TV a Quarto Grado e i suoi amici in Procura da Napoleone. Svolta vicina? È presto e forse c'è dell'altro...

Quasi nelle stesse ore in cui un microfono sarà agganciato a Sempio, però, la Procura di Pavia ha ascoltato alcuni suoi amici ed ex compagni di scuola. Sono stati sentiti dal procuratore Fabio Napoleone, con l’obiettivo di ricostruire relazioni, abitudini e contesti rimasti sullo sfondo nel 2007, all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi. I nuovi interrogatori, secondo quanto filtra, servono a chiarire il perimetro delle frequentazioni di Sempio in quei mesi. Capire se gravitasse attorno a una sola comitiva o a gruppi distinti e, soprattutto, con chi trascorresse davvero il suo tempo. Tra i temi affrontati, inevitabilmente, c’è anche il video inedito, emerso a fine dicembre, che ritrae Sempio all’interno di una scuola e che, secondo alcune consulenze di parte, sarebbe stato scaricato sul computer di Chiara Poggi nel luglio 2007 e visualizzato dalla ragazza il 10 agosto, tre giorni prima di essere uccisa.

Sul piano tecnico, però, l’elemento più solido e già noto dell’inchiesta resta il Dna maschile rinvenuto sotto le unghie di Chiara, cristallizzato nell’incidente probatorio conclusosi il 18 dicembre scorso. La genetista nominata dal tribunale, Denise Albani, ha parlato senza giri di parole di un materiale “parziale, incompleto e non consolidato”. Ha però accertato la compatibilità con la linea paterna della famiglia Sempio, escludendo in modo categorico che su quelle unghie potesse esserci il Dna di Alberto Stasi o della sua linea paterna. La Albani ha anche chiarito un punto tutt’altro che secondario: i dati analizzati oggi sono gli stessi già disponibili nel 2014 e, già allora, una lettura diversa avrebbe potuto portare all’esclusione di Stasi. È anche su questa contraddizione che la Procura sembra ora voler tirare le somme, mentre contestualmente, nell’ambito di un’altra inchiesta, diverse domande se le sta ponendo anche la Procura di Brescia.