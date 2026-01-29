Signori, Corona ha vinto. E la durata del Grande Fratello con Ilary Blasi lo dimostra

Dopo un periodo di incertezze, con il conduttore ufficiale sottrattosi ai giochi per difendersi in tribunale, il compito è stato affidato a Ilary Blasi. Una che con la casa di Cinecittà ha grande dimestichezza, ma anche un grande flop in curriculum: quando nella stagione passata The Couple partì circa un mese dopo la fine del Grande Fratello, di cui era una versione a coppie, i risultati furono un bagno di sangue. Tanto che il programma venne chiuso senza nemmeno un finale, né un'assegnazione del montepremi: diretta oscurata all'improvviso e tanti saluti, ognuno a casa propria. Dopo sei mesi di Grande Fratello, il pubblico era saturo.

A maggio era poi iniziata L'Isola dei Famosi: dieci puntate condensate in 57 giorni perché, di nuovo, gli ascolti erano sotto le aspettative. Veronica Gentili aveva comunque portato l'edizione a casa, ma in un clima di incertezza costante, con l'appuntamento in prima serata spesso spostato. Discorso simile per il Grande Fratello di Simona Ventura: ascolti più bassi rispetto all'edizione precedente di Alfonso Signorini e durata ridotta, solo 81 giorni. Vero che era dichiarata sin dall'inizio la volontà di riportare il reality alle origini, ma il format non ha raggiunto nemmeno i canonici, storici, 100 giorni.