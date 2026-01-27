Fabrizio Corona sta facendo con Falsissimo la stessa cosa che Berlusconi ha fatto con Mediaset prima

Forte di video da milioni di visualizzazioni, numeri che la televisione si sogna, Fabrizio Corona si è autoproclamato non il Robin Hood, bensì lo sceriffo di Nottingham, lasciandoci a chiedercene il senso, dato che lo sceriffo di Notttingham non è certo un eroe da predere ad esempio. Ma era Fabrizio Corona, non ci abbiamo fatto troppo caso. Poi Corona ha sparato il colpo: l'idea di entrare in politica, e allora là lo sceriffo di Nottingham ha improvvisamente avuto senso.

Attraverso il “sistema Signorini”, ancora tutto da verificare tra l'altro, Corona si è costruito una sorta di credibilità agli occhi di un pubblico che, più che dimenticare, condona molto facilmente: ed ecco che per ottenere un po' di verità, si chiede a un condannato per corruzione, frode fiscale e spaccio di soldi falsi di entrare in politica perché loro lo voterebbero. Mentre accumula altre denunce, oltretutto. A proposito di cortocircuiti.

Fabrizio Corona lo farà davvero o sta solo alzando il tiro? Oppure anche lui, come Silvio Berlusconi, dopo la discesa in campo, punta all'immunità parlamentare?