Le bombe di Fabrizio Corona su Samira Lui a Falsissimo: come é arrivata a Mediaset, cosa c’entra Alfonso Signorini e qual è la verità tra lei e Gerry Scotti

Così, nella puntata a pagamento in cui ha raccolto la testimonianza di Claudio Lippi, l'ex re dei paparazzi si è occupato anche di lei. Nel frattempo, temendo chissà quale shitstorm e commenti sul suo profilo, Samira Lui si è tutelata giocando in anticipo e togliendo tutti i post dal suo profilo Instagram.

Cos'ha detto dunque Corona? A parte un'offesa gratuita sul suo aspetto, Corona riesce persino in questo, che Samira Lui sarebbe entrata a Mediaset perché presentata da Luigi Punzo, pr e organizzatore di eventi di stallo a Formentera. O meglio, secondo Corona, uno che faceva “marchette”.

Ma torniamo indietro. Corona non lo dice, ma Samira Lui era già stata professoressa de L'Eredità dal 2021 al 2023, valletta ai David di Donatello e concorrente di Tale e Quale Show nel 2022. Quando arriva dunque a Mediaset, ha già avuto esperienze televisive; nel 2023 comunque, passa da Rai a Mediaset e diventa una degli inquilini del Grande Fratello.

È qua che si inserisce Corona: chi le fa fare il Grande Fratello? Alfonso Signorini, che andava i ìn vacanza a Formentera con tali La Gina e Luigi Punzo, il quale era amico intimeo dei due e viveva anche a caa loro. Anche Samira Lui passava le vacanze a Formentera, dove avrebbe conosciuto proprio Punzo e ci si sarebbe fidanzata; a quel punto, sarebbe stato lui a introdurla negli ambienti Mediaset.

Da qui poi, Fabrizio Corona si ricollega a Gerry Scotti, definendolo personaggio più potente di Mediaset insieme alla De Filippi. Samira Lui è già dimenticata, perché il focus è in realtà Scotti: per fare le letterine, dice Corona, bisognava prima andare con il produttore Luca Giberna e con lui. Non avrebbe fatto eccezione nessuna, neanche le due ivenute poi le più famose, cioè Blasi e Toffanin; fino a quando Giberna è stato cacciato da Mediset senza che la notizia uscisse. A confermarlo anche Claudio Lippi.