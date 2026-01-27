Le bombe di Fabrizio Corona su Samira Lui a Falsissimo: come é arrivata a Mediaset, cosa c’entra Alfonso Signorini e qual è la verità tra lei e Gerry Scotti

Oltre a smascherare il presunto “sistema Signorini” e poi un “sistema Mediaset”, Fabrizio Corona aveva anche promesso di dire tutta la verità su Samira Lui, la valletta de La Ruota della Fortuna e, ad oggi, unico personaggio televisivo emerso negli ultimi mesi.
La collega di Scotti infatti, è molto amata dal pubblico e appena è iniziata la nuova versione della Ruota nell'access prime time di Canale 5 sono partite le polemiche per la presenza della “valletta” vecchio stampo, poi spentesi in breve tempo. Il programma continua a macinare ascolti, anche se ora raggiunto e talvolta superato da Affari Tuoi, e Samira Lui sta vivendo un momento di grande esposizione. Probabilmente proprio per questo motivo, Fabrizio Corona aveva messo anche il nome della ragazza nel calderone delle rivelazioni scioccanti che avrebbe fatto.
Così, nella puntata a pagamento in cui ha raccolto la testimonianza di Claudio Lippi, l'ex re dei paparazzi si è occupato anche di lei. Nel frattempo, temendo chissà quale shitstorm e commenti sul suo profilo, Samira Lui si è tutelata giocando in anticipo e togliendo tutti i post dal suo profilo Instagram.
Cos'ha detto dunque Corona? A parte un'offesa gratuita sul suo aspetto, Corona riesce persino in questo, che Samira Lui sarebbe entrata a Mediaset perché presentata da Luigi Punzo, pr e organizzatore di eventi di stallo a Formentera. O meglio, secondo Corona, uno che faceva “marchette”.
Ma torniamo indietro. Corona non lo dice, ma Samira Lui era già stata professoressa de L'Eredità dal 2021 al 2023, valletta ai David di Donatello e concorrente di Tale e Quale Show nel 2022. Quando arriva dunque a Mediaset, ha già avuto esperienze televisive; nel 2023 comunque, passa da Rai a Mediaset e diventa una degli inquilini del Grande Fratello.
È qua che si inserisce Corona: chi le fa fare il Grande Fratello? Alfonso Signorini, che andava i ìn vacanza a Formentera con tali La Gina e Luigi Punzo, il quale era amico intimeo dei due e viveva anche a caa loro. Anche Samira Lui passava le vacanze a Formentera, dove avrebbe conosciuto proprio Punzo e ci si sarebbe fidanzata; a quel punto, sarebbe stato lui a introdurla negli ambienti Mediaset.
Da qui poi, Fabrizio Corona si ricollega a Gerry Scotti, definendolo personaggio più potente di Mediaset insieme alla De Filippi. Samira Lui è già dimenticata, perché il focus è in realtà Scotti: per fare le letterine, dice Corona, bisognava prima andare con il produttore Luca Giberna e con lui. Non avrebbe fatto eccezione nessuna, neanche le due ivenute poi le più famose, cioè Blasi e Toffanin; fino a quando Giberna è stato cacciato da Mediset senza che la notizia uscisse. A confermarlo anche Claudio Lippi.
Sempre nella stessa puntata, Corona ha poi puntato il dito contro Maria De Filippi: “Voi non avete idea del comportamento nazista che ha la setta di Maria De Filippi all'interno di Mediaset. Non si può nominare il suo nome, non si possono toccare i suoi artisti, non si possono nominare i suoi prodotti”. E ancora: “Maria decide chi fa carriera e chi no: che sbaglia non lavora più”. Addirittura due ragazzi pronti a entrare nella casa del Grande Fratello, già in hotel in isolamento in quarantena, non sarebbero più entrati perché durante la diretta, una delle sorelle Selassié avrebbe criticato i programmi della De Filippi. Cosa c'entri questo con i due concorrenti che dovevano ancora entrare, non si capisce.
A prpposito di supposta lesa maestà, Corona racconta anche la sua versione del perché Belén Rodriguez non lavori più a Mediaset. Pare che avesse chiesto di non stare più al tavolo di Tu Sì Que Vales con degli sconosciuti, almeno rispetto a lei che aveva condotto pure Sanremo: la De Filippi se la sarebbe presa e Belén sarebbe sparita da Mediaset. Di più: Le Iene la rivolevano a tutti i costi, ma non è stato possibile.