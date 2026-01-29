La Rai manda l’uomo forte di Sanremo da Silvia Toffanin in segno di pace? Carlo Conti a Verissimo su Canale 5

In una Mediaset in fibrillazione tra comunicati stampa, conduttori al centro del gossip del Paese, Alfonso Signorini autosospeso dopo una denuncia per violenza sessuale ed estorsione, la presenza di Carlo Conti nel salotto di Silvia Toffanin non è solo segno di distensione sanremese.

Se c'è un conduttore che incarna l'azienda Rai, quello è proprio Carlo Conti: sia per storia professionale che per l'incarico festivaliero: E Carlo Conti a Verissimo per la prima volta, in questo preciso momento storico dell'azienda, è un attestato alla sua credibilità e a quella della conduttrice, finita anche lei nel tritacarne di Corona.

Corsi e ricorsi storici. Fu proprio Carlo Conti nel 2017 a chiamare Maria De Filippi all'Ariston come co-conduttrice fissa, sancendo simbolicamente un accordo tra Rai e Mediaset, che di fatto, hanno poi continuato a non disturbarsi troppo nei palinsesti. Giunto al suo terzo Festival, Carlo Conti non voleva rovinare la tripletta degli ascolti: così, con l'intenzione di andare a colpo sicuro, scelse la collega. Mediaset entrava dunque all'Ariston dalla porta principale.

Ora invece, il passaggio è inverso: Carlo Conti a Mediaset, conciliazione in vista del grande evento. Pace fatta dunque per Sanremo? O quella Rai-Mediaset sarà sì una pace, ma armata?