Cara Mediaset, Corona ha fatto quello che Le Iene hanno fatto a Rocco Siffredi e Fausto Brizzi

Il caso a cui si riferisce Mario Adinolfi è stata una lunga campagna di accuse in TV che si è poi conclusa concretamente in un bel niente: come riporta l'Ansa del 2019 dopo le numerose "denunce", che in realtà erano accuse televisive o erano, ricalcando le stesse parole del comunicato di gennaio 2026 contro Fabrizio Corona, "falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione". Fausto Brizzi infatti fu prosciolto da tali accuse e dopo un lungo periodo riuscì a risollevarsi: oggi firma nuovamente i film che dirige ed è sposato con Silvia Salis, ex atleta nazionale e attuale sindaco di Genova, nonché nome politico di peso all'interno dell'attuale PD in vista delle elezioni politiche 2027.

Un altro caso eclatante, che vede come protagonista ancora una volta il programma di "infotainment" Mediaset, Le Iene, ma in particolare la giornalista professionista Roberta Rei, che essendo iscritta all'elenco professionisti dell'albo dei Giornalisti dovrebbe quantomeno rispettare i diritti e i doveri che regolano il mestiere e la professione di giornalista, almeno nei confronti dei propri telespettatori, è stato: il caso Siffredi.

Tre le tante, MOW ne dettaglia due a puro titolo di esempio: l'accusatrice della prima puntata e quella della penultima, non sono due perfette sconosciute come è stato narrato dal racconto TV di Roberta Rei e mandato in onda nella trasmissione televisiva ideata da Davide Parenti. Infatti le due sono concretamente legate da rapporto di parentela: sono madre e figlia e già 3 anni prima della campagna di accuse televisive del 2025, non supportate da prove, ma raccolte da Roberta Rei nei confronti di Rocco Siffredi, le due donne erano state intervistate proprio dalle telecamere di Mediaset, di cui abbiamo anche un filmato, durante la fiera erotica del 2022 a Bergamo, col solo fine di promuovere proprio il film hardcore di cui entrambe, madre e figlia, erano le assolute protagoniste. L'altro eclatante e curioso paradosso contenuto nel caso Siffredi è, come dichiara proprio una delle "accusatrici" e come ha dichiarato anche la star a luci rosse, Priscilla Salerno, al giornale locale campano Ondanews: già 7 anni fa lo stesso gruppo di accusatrici e accusatori trasmessi da Mediaset nel 2025 era protagonista di un'altra campagna mediatica di accuse a Rocco Siffredi, però mai pubblicata o andata in onda: "nel 2019 ci fu proprio l’inizio di un’inchiesta fatta da Fanpage in cui ero uno dei personaggi chiave". Fanpage, nella persona del direttore Francesco Cancellato, durante lo scorso anno non ha mai risposto, forse a causa del virus spia Paragon che gli ha bloccato il telefonino, alle numerose domande dei giornalisti di MOW: dopo 8 email inviate personalmente al direttore Cancellato e senza aver ricevuto nessuna risposta circa tali "personaggi" di una supposta inchiesta di 7 anni fa, l'assordante silenzio volontario è diventato più di una conferma.