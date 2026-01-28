Mediaset sbotta contro Corona: “Libertà di espressione non è diffamazione”. E invece sì caro Pier Silvio Berlusconi. Ecco perché bisogna essere degli estremisti del diritto di parola

Secondo Mediaset la libertà di parola non è la libertà di diffamazione. Quindi l’odio (all’interno del quale rientra anche la “diffamazione”, la “gogna mediatica” e così via) non rientra nella libertà di parola. Se accettiamo questa distinzione, il passo successivo sarà quello di dimostrare che la libertà di diffamazione è immorale. Se è immorale, allora guadagnare sull’odio e la diffamazione sarà immorale. Insomma, per sostenere che il business dell’odio è immorale dobbiamo sostenere che l’odio (e la libertà di diffamazione, che è il caso particolare che ci interessa) sia immorale, per per poterlo dire dobbiamo distinguere tra libertà di parola e libertà di diffamazione (a meno che non vogliamo giudicare la libertà di parola come immorale). Tuttavia, questa distinzione è irreale, retorica, infondata e illogica.

La distinzione tra libertà di parola e libertà di diffamazione non esiste, è anzi un’invenzione populista. Il reato di diffamazione è una barbarie in una società progredita.

La diffamazione, infatti, fa riferimento al contenuto di un’affermazione che qualcuno può reputare offensiva o lesiva della propria dignità, magari perché falsa. Come spiega Murray N. Rothbard in Etica della libertà, non c’è tuttavia nessun “diritto alla reputazione”. Se una persona esprime idee che reputo offensive o diffamanti nei miei confronti io non posso impedirgli di esprimerle, poiché l’altra persona ha sulle sue idee un diritto di proprietà assoluto. Se davvero esistesse un “diritto alla reputazione” allora quasi niente, in una società libera, sarebbe permesso. La mia reputazione, infatti, può essere attaccata non solo da opinioni false o offensive su di me, ma anche da eventi del tutto positivi.

Se, spiega Rothbard, io ho la reputazione di essere il miglior venditore di un certo prodotto e arriva qualcuno che produce la stessa cosa ma in modo migliore, la mia reputazione verrà rovinata. Ho diritto di fargli causa? No. Qualcuno potrebbe sostenere che l’esempio è poco pertinente, dal momento che la reputazione verrebbe attaccata da un evento reale e oggettivo, mentre nel caso della diffamazione la reputazione viene sporcata da un’affermazione falsa. Ma questo è del tutto ininfluente.