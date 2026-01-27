La verità sulle morti di Renee Good Alex Pretti: non erano lì per caso. Facevano parte di un’organizzazione addestrata: ecco cos’è l’Ice Watch e perché c’entra la frode in Minnesota

Gli aspetti controversi delle operazioni ICE sono stati raccontati ampiamente dall’apparato mediatico, ma ciò che non è stato raccontato è il modo in cui la popolazione locale di Minneapolis ha reagito alla presenza delle forze di polizia.

I cittadini si sono organizzati nella cosiddetta ICE Watch, una rete di migliaia di attivisti addestrati ad intralciare le operazioni di polizia applicando una serie di comportamenti che superano i limiti della manifestazione pacifica del dissenso ed assomigliano di più ad una insurrezione decentralizzata e organizzata.

Il modo in cui ICE Watch funziona segue una serie di regole paramilitari che sono state descritte in dettaglio su X da Eric Schwalm, un ex Ufficiale Tecnico delle Forze Speciali. Secondo la sua esperienza, Schwalm spiega quali sono le caratteristiche tattiche dell’ICE Watch: la presenza di inseguitori mobili, un database di targhe dei veicoli ICE, di centri di smistamento che organizzano le persone sul campo, un sistema di report del tipo “SALUTE” (Size, Activity, Location, Unit, Time, Equipment). Messaggi distribuiti su chat criptate con cancellazione periodica dei log in modo da frustrare il recupero forense dei dati, i processi di vetting per i nuovi attivisti. Questi non sono comportamenti di cittadini indipendenti che manifestano il dissenso, è guerriglia organizzata alle forze di polizie, e rappresenta un comportamento criminale.

Sui social media è possibile rinvenire decine e centinaia di contenuti che mostrano i tipi di violenza commessi dai manifestanti anti-ICE: auto che si scagliano contro i veicoli ICE, oppure auto-ICE che vengono distrutte e da cui viene estratta la cassetta delle armi, la devastazione della lobby dell’hotel dove gli agenti ICE stanno dormendo. Un attivista ha persino morso il dito di un agente ICE staccandogli di netto una falange, una notizia che a quanto pare non è rilevante per i media, visto che non viene riportata da nessuna parte.

E poi una lunghissima serie di intimidazioni a persone comuni che “assomigliano” ad agenti ICE, di cittadini con veicoli targati Texas che vengono seguiti ovunque vanno perché ritenuti agenti ICE. Per un gruppo di attivisti contrari all’identificazione sommaria di clandestini, è quasi ironico vedere il modo approssimativo con cui gli attivisti targetizzano arbitrariamente dei cittadini spacciandoli per agenti ICE.

Le operazioni tattiche descritte seguono ovviamente una strategia più estesa: frustrare le operazioni degli agenti, spingerli ad una over-reaction e documentare selettivamente gli incidenti in modo da mantenere una regia narrativa coerente volta ad aizzare l’opinione popolare contro le forze dell’ordine.

Se le tattiche di ostruzione funzionano bene, la strategia generale funziona ancora meglio: mentre Minneapolis è diventata uno scenario di guerra e gli attivisti commettono centinaia di crimini ogni giorno, devastando proprietà pubbliche e private ed aggredendo comuni cittadini in strada scambiandoli per personale ICE, sui media l’unica cosa di cui si parla sono casi limite in cui agenti ICE hanno sparato a dei manifestanti.

Entrambi gli episodi di uso di forza letale rappresentano delle zone grigie da un punto di vista giuridico: gli agenti hanno sparato una volta a una donna che ha colpito un agente con l’auto, e una volta a un uomo che ha interferito con le operazioni di polizia mentre indossava una pistola automatica. Sebbene si possa discutere nel merito della dinamica degli incidenti e sia legittimo ritenere che gli agenti abbiano ecceduto nell’uso della forza, è innegabile che quei cittadini si sono messi in posizioni estremamente pericolose a causa di una serie di decisioni incaute.

Ma l’analisi di quegli episodi non può prescindere dal contesto in cui quegli episodi sono accaduti: quei cittadini facevano entrambi parte di ICE Watch, e cioè di una resistenza organizzata che effettuava operazioni tattiche di ostruzione alla giustizia, cioè un’attività criminale punibile con anni di reclusione.

Mentre i media hanno raccontato Renee Good come una mamma e poetessa e Alex Pretti come un infermiere, presentandoli entrambi come persone che si trovavano lì per caso o che al massimo manifestavano pacificamente, la verità è che i due attivisti erano coinvolti in un’attività criminale che non può essere giustificata in alcun modo in uno Stato di diritto.