Ma che caz*o succede con la sicurezza a Milano? Parla il sindacato di Polizia: "Ice alle Olimpiadi ma sotto la nostra autorità”. E l’agente che spara allo spacciatore? “Ok la solidarietà di Salvini, ma…”

La solidarietà di Matteo Salvini nei confronti della Polizia a proposito del caso Mansouri non è tardata ad arrivare. Lei, in qualità di Segretario Generale del Siulp, come commenta questa presa di posizione?

Per ciò che attiene quello che è accaduto ieri, ovviamente la vicinanza ci fa piacere, ma ovviamente non chiediamo alcuno scudo di impunità. Il tutto è al vaglio della magistratura, che farà luce. Mi lasci solo dire che il tutto certifica ancora una volta come i poliziotti siano costantemente chiamati a lavorare in condizioni di particolarissima attenzione e pericolo, perché comunque non era un controllo, diciamo, classico, ma era un controllo antidroga in una situazione particolare, di particolari rischi, quindi comunque si aveva a che fare con persone dedite allo spaccio di stupefacenti.

Salvini d’altronde ha mostrato vicinanza alla polizia dopo l’accaduto

Per ciò che attiene ai salari, guardi, io sono solito dire un’altra cosa: un governo che dichiara di voler aumentare i poliziotti, di agire sulla sicurezza, certamente ci fa piacere, ma non fa una cortesia soltanto ai poliziotti, lo fa alla cittadinanza. Perché un governo che incide sulla sicurezza ovviamente incide su quella che è la qualità della vita dei cittadini. Io non sono per il governo “amico dei poliziotti”, ma un governo vicino alle forze dell’ordine, che almeno lo dichiara, è un governo vicino ai cittadini, perché la sicurezza è precondizione dello sviluppo di una società. Ritengo sia importante creare questa cesura proprio concettuale: non sono amici, no, sono amici dei cittadini.

Il governo si dimostra vicino alle forze di polizia, ma poi in cosa non ha agito a sufficienza? Quali sono le criticità?

Si può fare sempre di più. Noi paghiamo lo scotto di anni di turnover a zero e lei consideri che entro il 2030 andranno in pensione più di 40.000 poliziotti. Certamente c’è stato un nuovo contratto, attuale, con questo governo, seppur triennale, ma c’è bisogno di – mi si passi il termine – di un piano Marshall per le assunzioni, perché quasi il 50% della polizia andrà in pensione a breve, quindi noi rischiamo di avere un ricambio generazionale non moderato che rischia, tra l’altro, di impoverire anche il know-how professionale. L’età media – io parlo di Milano perché ovviamente rispondo per la città di Milano – ha avuto un calo dell’età media notevole. Questo, se da un lato porta sicuramente un bagaglio di entusiasmo importante, dall’altro sta demolendo il know-how professionale. E questo non solo nelle volanti (infatti sono sempre ragazzi sempre più giovani in macchina) ma questo ci preoccupa soprattutto per uffici di intelligence come la Squadra Mobile e l’antiterrorismo, dove un collega con venti o venticinque anni di servizio, che ha un grande dato esperienziale, è costretto poi ad andare via ed è sostituito da un collega con uno o due anni di servizio. Questo sicuramente non è addossabile al collega che va via, ma lei capirà che il decremento del know-how esperienziale è notevole. Noi diciamo sempre che la migliore università per un poliziotto è l’esperienza.

C’è anche il tema degli stipendi. L’aumento salariale disposto dal governo però è risultato inferiore al tasso di inflazione, quindi in qualche modo i poliziotti risentono comunque del caro vita

Assolutamente sì, ci siamo assolutamente impoveriti. L’ultimo contratto è stato quello con maggiori stanziamenti ma, paradossalmente, con la minore incidenza sull’inflazione che sta schizzando. Quindi, oggettivamente – e non è una mera questione interlocutoria tra me e lei – i poliziotti ad oggi sono impoveriti, per via di un’inflazione che corre più alta e più veloce rispetto a quelli che sono i parametri del contratto. Questo è assolutamente vero.

E intanto, a proposito di criminalità e immigrazione, lei crede che questo nuovo governo abbia agito in maniera più concreta rispetto ai precedenti oppure no?

Guardi, con i vari decreti sicuramente si è data una certa attenzione, poi per l’incidenza oggettiva c’è bisogno di tempo e soprattutto c’è bisogno di un approccio sistemico. Se noi pensiamo di ridurre la criminalità soltanto in chiave securitaria facciamo un errore concettuale. Quando noi andiamo a fare le retate nei quartieri a rischio e lasciamo il vuoto perché facciamo gli arresti, dopo deve arrivare l’altra parte dello Stato. Quella delle misure sociali, con le strutture ricettive, con una didattica rafforzata, altrimenti è come se cercassimo di svuotare il mare con un secchiello. Lo Stato deve essere presente in tutte le sue sfaccettature. Certamente la sicurezza attiene allo Stato e non vogliamo declinare alcuna responsabilità, ma la sicurezza ormai va vista in una chiave olistica, non solo in quella securitaria.