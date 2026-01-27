Garlasco, Mediaset e Fabrizio Corona: il TG5 può insistere sul “materiale pe𝛿o” di Alberto Stasi e Falsissimo deve tacere? Un Pier Silvio e due misure…

Non è mancato chi, da attento osservatore, ha fatto notare che il tutto è successo nel giorno stesso in cui Mediaset, anche se non coinvolta direttamente, ha esultato per la decisione presa dal Tribunale di Milano in merito alle puntate di Falsissimo in cui Fabrizio Corona parla del “sistema Alfonso Signorini” (con Signorini che, lo ricordiamo, è difeso dallo stesso avvocato Domenico Aiello che difende l’ex magistrato Mario Venditti nell’indagine per la presunta corruzione sull’assoluzione di Andrea Sempio) e della stessa Mediaset. Sì, quella Mediaset che con il grande capo, Pier Silvio Berlusconi, s’è detta pronta a ogni battaglia contro Falsissimo e che per far tacere Fabrizio Corona ha scomodato la dda (l’antimafia per capirci) e ha provato persino a chiedere a Google e ai colossi del web di rimuovere tutti i contenuti in cui l’ex re dei paparazzi faceva riferimento all’azienda.

Il punto, però, è che Corona – per quanto discutibile e sempre troppo al limite – parla di qualcosa che potrà anche non rivelarsi vero nel tempo, ma che è comunque oggetto di indagini da parte della magistratura. Quella stessa magistratura che, invece, ha già detto in una sentenza che nel PC di Alberto Stasi non c’era niente di “pe𝛿o”, contrariamente a quanto affermato da Simona Branchetti. Insomma: Falsissimo deve tacere, ma il TG5, la massima espressione di una rete televisiva, può permettersi di sostenere come nulla fosse qualcosa che al momento è “falsissimo” di fatto (c’è una sentenza della Cassazione) e non solo di nome. Signori, siamo al paradosso di un Pier Silvio e due misure?