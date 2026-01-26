Delitto di Garlasco: tutto sul PC di Chiara Poggi! La difesa di Andrea Sempio chiede l’incidente probatorio, ma sono Stefania Cappa e Rita Preda intercettate (nel 2007) a tenere banco oggi

Se sul PC di Alberto Stasi c’è più poco o niente da vedere e da sapere, però, il vero elemento di novità sarà nei contenuti che emergeranno dalle memorie del PC di Chiara Poggi. E’ evidente e palese, ormai, che è nella copia forense di quel dispositivo che si giocherà la partita anche se la richiesta dei legali di Sempio non dovesse essere accolta. La decisione, come noto, spetterà alla gip Daniela Garlaschelli, che dovrà valutare se concedere o meno l’incidente probatorio. Tutto questo, chiaramente, in relazione alle indagini e sul fronte giudiziario. Perché sui social e sui media che da mesi si occupano di Garlasco, ormai, a tenere banco è altro.

Il riferimento è a una intercettazione (per la verità già nota e già pubblicata dal settimanale Giallo) fatta dai Carabinieri nel settembre del 2007, nel giorno stesso del primo arresto di Alberto Stasi e poi giudicata irrilevante dagli stessi inquirenti. Stefania Cappa, come si apprende dal video pubblicato dalla youtuber Bugalalla e diventato viralissimo in pochissime ore, quel giorno chiamò al telefono la zia, Rita Preda, mamma di Chiara. Una telefonata di cortesia, per chiedere come si sentisse, ma pure per provare a scambiare qualche parola. Con Rita Preda che, però, resta abbottonatissima, rifiuta un invito a casa e si lascia andare a pochissime considerazioni in cui si dice dispiaciuta per quello che era appena successo (l’arresto di Stasi) e “non pentita di tutto quello che ho fatto”. Parole, sia inteso, che possono significare tutto e il contrario di tutto. Che possono prestarsi a interpretazioni sia nella direzione del complotto verso Alberto Stasi, sia in quella di una mamma che semplicemente resta nelle sue posizioni e resta convinta di aver agito nel bene, quindi senza pentimenti, anche nei confronti del ragazzo di sua figlia. Anche se è appena stato arrestato. Giudizi, francamente, che siano in una direzione o nell’altra, non ci sentiamo di darne. Ci limitiamo, quindi, a pubblicare qui di seguito il video, così che ognuno possa affidarsi solo alle sue sensazioni.