Il Grande Fratello Vip si fa o no? E la Blasi? Ma soprattutto: chissenefrega? È guerra di previsioni per un reality che il pubblico rifiuta ormai da anni

Sussistono comunque motivi validi per la messa in onda e proviamo, razionalmente, a elencarli: il primo fra tutti è la mancanza d'alternative. Il 'Grande Fratello Vip', seguito o no che sia, copre diverse serate, quando non proprio mesi di primetime e nessun altro show ha la medesima durata in palinsesto. Doversi inventare qualcosa di diverso a fine gennaio per inizio marzo è missione impossibile, a meno che non s'improvvisino le 'serate evento' tanto amate da Pier Silvio Berlusconi. Ma sarebbero comunque troppe per arrivare fino a maggio (inoltrato). E di certo l'ammiraglia del Biscione non può campare di soap turche in replica fine pena mai.

Potrebbe poi esserci la volontà di 'ripulire' il brand 'Grande Fratello' dagli scandali coronati che stanno da settimane infiammando social e Procure. Il washing avverrebbe con una nuova conduttrice, in questo caso si dice la revenant Ilary Blasi oppure la già ottima (al timone dell'Isola dei Famosi) Veronica Gentili. Sarebbe un taglio netto col passato, ma forse un filo prematuro. Non c'è granché da far rifiorire durante uno tsunami in atto, tocca solo aspettare che passi per rimettere i gerani in terrazzo. E prima di tutto pure il terrazzo. Se però questo 'Grande Fratello Vip' è già stato piazzato in palinsesto, con tanto di sponsor/investitori che hanno speso bei dobloni per esserci, magari con una scarpa e una ciavatta ma il reality dovrà trovare il modo di tornare in onda. Sì, ma chi ci andrebbe oggi come oggi? Quale vip 'rischierebbe' la faccia?