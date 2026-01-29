Claudio Lippi 'dimenticato' dalla tv? Che coronata! C'è un contratto con Mediaset da 130 mila euro fino al 2023

Claudio Lippi lasciò 'Buona Domenica' nel 2006 perché in rotta con la trasmissione che, per lui, aveva preso una deriva 'troppo trash'. Ciò è successo davvero, ma non implica che al conduttore non siano state ridate chance in tv, compatibilmente con l'età che certo non indietreggiava. Per esempio, per la stagione 2022-2023 c'è la firma di Lippi su un contratto con cachet da 130mila euro e che prevedeva sue partecipazioni sia a 'Mattino 5' che a 'Pomeriggio 5', entrambe trasmissioni condotte da Barbara d'Urso. Se oggi il nostro ne parla come 'una delle amanti di Berlusconi [...] di cui Pier Silvio si vergogna", il 27 febbraio 2023, non certo cinque ere geologiche fa, la definiva in diretta sull'ammiraglia del Biscione: "erede tv di Maurizio Costanzo'. (Qui il VIDEO). Nientedimeno? Nientedimeno.

In tempi più recenti, a giugno 2025, lo stesso Lippi rilasciava una accorata intervista a Fanpage.it, per qualche motivo tra le testate più disprezzate da Fabrizio Corona, in cui supplicava Pier Silvio Berlusconi di farlo 'tornare in tv'. E lamentava anche di non riuscire a parlare con lui dal quel lontano 2006 in cui aveva deciso di allontanarsi da 'Buona Domenica' per il 'troppo trash'. Ora, magari non si saranno visti di persona, ma un contatto, anzi, un contratto ci sarebbe stato eccome, lo ribadiamo, per la stagione 2022-2023. Con cachet pari a 130mila euro e, da quanto apprendo, compensati in pratica al momento della firma. Prassi più unica che rara e concessa proprio nel rispetto della carriera e della professionalità di Lippi, di certo non un improvvisato qualsiasi.