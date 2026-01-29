Claudio Lippi 'dimenticato' dalla tv? Che coronata! C'è un contratto con Mediaset da 130 mila euro fino al 2023

Premessa importante, per quanto 'importante' possa essere la premessa a un pezzo di costume: qui scrive Grazia Sambruna, non MOW. E Grazia Sambruna sono io. Bene. Negli ultimi giorni, lo esplicito nel caso in cui foste appena tornati da una vacanzina 'n goppa a Marte, tanto per cambiare tutti parlano di Fabrizio Corona e della nuova puntata di 'Falsissimo', online su YouTube da lunedì. Procure, social, meme, migliori e peggiori (de)menti di varie generazioni possono disprezzarla o elogiarla, non importa. Il fatto è che si ritrovano 'auto-costrette' a farlo pubblicamente, altrimenti non surfano il trend. Ne va dell'engagement, non si scherza. Ora, l'unica notizia emersa dall'ennesimo sproloquio del Joker che ci meritiamo è una soltanto: Claudio Lippi, 80 anni, è (stato) ricoverato in terapia intensiva. Questo è un fatto inconfutabile e lo è perché il prode eroe de noantri ha scelto di intervistarlo piazzandogli uno smartphone di fronte al viso intubato, direttamente nel letto d'ospedale. Lippi, fin da subito, si è detto in precarie condizioni sia di salute che economiche: "Quando esco da qui, io e la mia famiglia non avremo più un tetto. [...] E spero che tu, Fabrizio, possa darmi un aiuto diverso', precisa tra un complimento e l'altro al sedicente ex re dei paparazzi. Immagini che non avremmo mai voluto né dovuto vedere ma che oramai sono impresse nella mente di tutta l'Italia. Tanto quanto le stilettate dello stesso Lippi che è andato a colpire i principali (ex) volti Mediaset da Barbara d'Urso a Gerry Scotti, passando per Maria De Filippi. Adesso io, Grazia Sambruna, tutto vorrei meno che fare le pulci a un 80enne con una carriera televisiva più lunga della mia stessa vita. E non è quello che sto andando a fare qui. Quello che sto andando a fare qui è riportare che Lippi, mentre si racconta 'dimenticato' da una tv in cui non esiste il merito, forse non ricorda che esiste un contratto, da lui firmato con Mediaset, per la stagione 2022-2023. E che ho, purtroppo, per le mani. Contratto con cachet non proprio indifferente: 130mila euro. Possibile mai che Corona, nella sua sempre vigile e attentissima verifica delle fonti alla ricerca della più coraggiosa verità a schiena dritta... Non se ne sia accorto?
Claudio Lippi lasciò 'Buona Domenica' nel 2006 perché in rotta con la trasmissione che, per lui, aveva preso una deriva 'troppo trash'. Ciò è successo davvero, ma non implica che al conduttore non siano state ridate chance in tv, compatibilmente con l'età che certo non indietreggiava. Per esempio, per la stagione 2022-2023 c'è la firma di Lippi su un contratto con cachet da 130mila euro e che prevedeva sue partecipazioni sia a 'Mattino 5' che a 'Pomeriggio 5', entrambe trasmissioni condotte da Barbara d'Urso. Se oggi il nostro ne parla come 'una delle amanti di Berlusconi [...] di cui Pier Silvio si vergogna", il 27 febbraio 2023, non certo cinque ere geologiche fa, la definiva in diretta sull'ammiraglia del Biscione: "erede tv di Maurizio Costanzo'. (Qui il VIDEO). Nientedimeno? Nientedimeno.
In tempi più recenti, a giugno 2025, lo stesso Lippi rilasciava una accorata intervista a Fanpage.it, per qualche motivo tra le testate più disprezzate da Fabrizio Corona, in cui supplicava Pier Silvio Berlusconi di farlo 'tornare in tv'. E lamentava anche di non riuscire a parlare con lui dal quel lontano 2006 in cui aveva deciso di allontanarsi da 'Buona Domenica' per il 'troppo trash'. Ora, magari non si saranno visti di persona, ma un contatto, anzi, un contratto ci sarebbe stato eccome, lo ribadiamo, per la stagione 2022-2023. Con cachet pari a 130mila euro e, da quanto apprendo, compensati in pratica al momento della firma. Prassi più unica che rara e concessa proprio nel rispetto della carriera e della professionalità di Lippi, di certo non un improvvisato qualsiasi.
Poi in quell'anno di contratto, non sono state moltissime le effettive ospitate televisive di Claudio Lippi su Canale 5, ne ha realizzate meno di quanto previsto. Censura? Ancora una volta, no: le sue condizioni di salute, già precarie a causa di diversi bypass cardiaci, si erano aggravate impedendogli di presenziare quanto avrebbe potuto e voluto.
Quindi, per riassumere: Fabrizio Corona è andato a intervistare Claudio Lippi fin nel letto d'ospedale e, come dice Mr. Falsissimo 'in punto di morte'. Per cosa? Per farsi dire 'verità', oggettivamente più opinioni personali, riguardo al 'sistema' Mediaset. 'Sistema', però, in cui Lippi sarebbe rientrato più che volentieri fino a giugno scorso, come dichiarato a Fanpage, con quell'appello disperato a Pier Silvio Berlusconi. Possiamo immaginare, forse non andando troppo lontano dalla realtà, che Lippi non abbia ricevuto nessuna telefonata dal Biscione in questo ultimo lasso di tempo, nonostante la gentile richiesta da lui perpetuata. E che, magari, ne sia rimasto in qualche misura offeso. Al punto di arrivare a confidarsi con Fabrizio Corona, al punto di 'voler veder saltare delle teste'. Dichiarazioni e post social rancorosi di Lippi, non soltanto contro Mediaset ma anche all'indirizzo della Rai, esistono almeno dai tempi in cui la sciagurata che qui scrive ha iniziato a fare questo lavoro, correva l'anno 2012. Non è gran mistero che non abbia (mai) avuto soltanto buone parole per tutti, come non è mai stato mistero che gli spiacesse non essere più in tv con la frequenza e il lustro dei bei tempi andati. Ma questo non succede, necessariamente, per incredibili complotti e veti. A volte, ed è capitato a molti altri, a un certo punto, dopo decenni e decenni di carriera, accade a naturale conclusione di un percorso. Naturale conclusione, non ne dubito, non sempre facile da accettare.
Fabrizio Corona è andato a prendere, insomma, un 80enne ricoverato in terapia intensiva che si dichiara senza una lira per fargli sputare veleno contro Mediaset e metter su il proprio show. Show che, al solito, dà spazio a ciò che economicamente (gli) conviene, glissando su quello che, invece, non fa gioco alla sua fiction. C'è chi la chiama informazione. Fosse stato vostro nonno vi sareste incazzati da morire. Claudio Lippi potrebbe essere vostro nonno ammalato e coi suoi ricordi e le sue convinzioni a intermittenza, che parla al pranzo di Natale mentre un po' magari mette a disagio, un po' fa tenerezza. Di sicuro nessuno penserebbe di piazzare ciò che va dicendo alla mercé di tutta l'Italia. Vantandosi poi, pure, d'aver realizzato una grande, coraggiosa 'inchiesta' giornalistica. A me, Grazia Sambruna, spiace davvero per Claudio Lippi. Perché, magari non se ne rende conto ed è super legittimo da parte sua, non poteva proprio andare a fidarsi peggio di così. E nemmeno lo meritava.