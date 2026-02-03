Zelig chiude l’edizione per i 30 anni (senza Checco Zalone) e la verità è che a essere cambiati siamo noi. Ecco cosa non ci fa più ridere

Tre decenni di vita, ma non solo per Zelig. Nel frattempo infatti, il pubblico ha scoperto gli spettacoli di stand up comedy, è cambiata la società; gli sketch di un format come Zelig soffrivano molto nelle ultime edizioni, tanto che il programma si è fermato per riposare.

Zelig 30, al di là all'omaggio, è stato anche una lente che ha rimesso tutto in prospettiva: sia noi, come pubblico, che i comici stessi. Perché noi, come pubblico, siamo appunto cambiati, e ce siamo accorti ancora meglio quando abbiamo ritrovato sul palco i nomi che ci facevano ridere anni fa. È lì che si è capito chi ha resistito meglio al tempo che passa. Per un Paolo Migone che sembra davvero fuori tempo massimo con le sue battute sulle donne, la sigla di Cochi e Renato del 2005 non smette di essere ancora fresca e divertente. Ma le esibizioni di Zelig raccontano anche chi eravamo. Un esempio? Katia e Valeria. Adesso che Miss Italia è persino sparito dalla tv, le aspiranti miss strappano ancora un sorriso, però manca il fenomeno di riferimento a dare un riferimento all'operazione. Stesso discorso per lo sketch sui tronisti di Uomini e Donne insieme a Bisio: senza un Costantino Vitagliano che impazza ovunque, del suo contraltare comico rimane più la rappresentazione che il significato. Per forza di cose, se in tv il fenomeno si è sgonfiato, perde forza anche la gag che lo smonta. Gioele Dix che se la prende col traffico invece, funziona sempre: specie quando la riflessione parte contro le rotonde che spuntano all'improvviso e finisce con i pannelli luminosi in autostrada, virando in realtà sullo svuotamento del linguaggio.