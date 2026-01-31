Abbiamo visto Colpa dei Sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik, una serie così "cagna maledetta" che Boris scansate

Al centro della storia, una donna morta anni fa, la madre di Davide: ma non importa a nessuno, perché il cuore di Colpa dei Sensi non è capire chi è l'assassino, quanto ricostruire lo schema di chi ha tradito chi e, soprattutto, con chi.

Per la prima mezz'ora, la scena con più credibilità è la panoramica sul Duomo di San Ciriaco: siamo infatti ad Ancona, nelle Marche, tra il porto, i palazzoni antichi e le colline. Siamo anche tra i filari di una vigna, tanti filari che evocano i momenti del passato: per l'esattezza quelli in cui Davide e Laura s'avvinghiavano a piedi nudi nelle tinozza dove si pigia l'uva, che infatti era appunto piena di uva e anche se la serie è ambientata ai giorni nostri, di un torchio non se n'è vista manco l'ombra.

Col passare dei minuti si capisce meglio anche il titolo della fiction: si chiama “Colpa dei Sensi” perché ovunque sia Laura, è tutto un ricordare prodigiose sessioni ginnastica a due: così, inevitabilmente, a conclusione della prima puntata, lei e Davide finiscono per farla al presente, la ginnastica.