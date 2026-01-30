Signori, il problema non è il flop de Il Collegio (1,7% di share): vi rendete conto che Rai 2 è un canale quasi morto?

Dicevamo: come può un prodotto pensato come nativo per la tv, rivelarsi un successo online e un flop proprio in tv? È il palinsesto bellezza, e tu non puoi farci niente. Perché un programma pensato per un target giovane, poi ha bisogno di un contesto in cui inserirlo, quello show. Di una programmazione che abbia continuità; altrimenti, ed è il caso di un Mare Fuori, serve un titolo talmente forte da attrarre i telespettatori in maniera episodica. Una forza che, evidentemente, Il Collegio non ha e che si traduce, allo stato della cose, in uno spostamento in seconda serata delle ultime due puntate per contenere i danni: ad ora, lo share medio è del 2,9% con 361.800 spettatori.

Ma a Rai 2 il problema non è certo Il Collegio, che al limite è solo la spia che si accende quando si verifica un guasto al motore. A Rai 2 non va bene l'informazione in prima serata - ora è ancora in cerca di un talk show, dopo il breve esperimento con Antonino Monteleone – ad eccezione della cronaca nera di Ore 14, né funziona l'intrattenimento. Negli ultimi mesi, ha galleggiato Alessia Marcuzzi con Obbligo o Verità, che non verrà rinnovato, sono andati Male Gigi e Ross con Audiscion, idem Nicola Savino con Freeze. Meglio Boss in incognito con Elettra Lamborghini, per quanto comunque siamo pur sempre dalle parti del 6% medio (e scarso). Il resto, sono film e serie tv.

La seconda rete Rai era quella destinata al pubblico giovane: ora, sempre più una rete in cerca d'identità.