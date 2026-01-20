TeleMeloni recluta l'ex Mediaset Brachino, ma è sempre il solito talk con Hoara Borselli, Mario Sechi e Tommaso Cerno

Per trovare il peccato originale però, bisogna andare molto indietro nel tempo: prima di TeleMeloni. La verità è che nessuno finora è riuscito a raccogliere l'eredità di Michele Santoro: quel Santoro che creava dibattito, poarizzava, riceveva la telefonata in diretta del direttore generale Rai Mauro Masi.

Dal settembre 2006 fino a giugno 2011 infatti, il giovedì sera di Rai 2 è stato Annozero. Quello era il Santoro reintegrato dopo l' “editto bulgaro” di Berlusconi, quando in conferenza stampa da Sofia il Presidente del Consiglio dichiarò che avesse fatto un "uso criminoso" del servizio pubblico insieme a Biagi e Luttazzi.

Correva il 18 aprile 2002: Santoro finì la stagione ma il programma, Sciuscià, non tornò a settembre. nel 2003 arrivò la sentenza di reintegro: il giudice del lavoro stabiliva che la Rai dovesse ridare un programma a Santoro, tra le dichiarazioni contrariate di Gasparri e del Cda Rai stesso.

Nacque così Annozero che, in un clima di tensione costante tra il giornalista e la politica, alla fine venne chiuso trovando un accordo per la risoluzione del contratto. Nonostante ascolti e incassi pubblicitari fossero a suo favore, Santoro cercò altri lidi: Servizio Pubblico, prima attraverso una rete di tv locali e siti web che trasmettevano in contemporanea, poi su La7.