Abbiamo visto Morbo K su Rai 1, ma com’è? La fiction “senza fascisti” è una storia incredibile e commovente. Ma questo non basta, se poi colpa è stata solo dei nazisti

Siamo nel 1943, il governo Mussolini è caduto e Roma è occupata dai nazisti: i tedeschi terrorizzano la città, sono i mesi più difficili mentre la capitale spera nell'arrivo degli americani, già sbarcati a Salerno. Il ghetto è lì vicino, i nazisti stanno per rastrellarlo, ma prima hanno ricattato i suoi abitanti: la consegna di 50 chili di oro in appena 24 ore, altrimenti la deportazione di 200 persone in Germania. Una promessa a cui alcuni credono, anzi si aggrappano; ma una menzogna che altri fiutano, immaginando il peggio dopo la consegna dell'oro.

Il dottor Prati si rivolge al Vescovo, ma si accorge che deve agire in prima persona: inventa l'esistenza di una malattia, il Morbo K, talmente contagiosa che nessuno dovrà avvicinarsi al reparto riservato ai ricoverati. Pazienti che saranno tutti ebrei, in attesa di documenti falsi per poter poi scappare. Ad affiancarlo, ci sono il dottor Prestifilippo, l'infermiera Fernanda e il dottor Salvetti, falsa identità del medico ebreo Sorano.

La fiction Rai racconta al pubblico generalista una storia di resistenza finora poco nota ai più: lo fa guardando agli sceneggiati di una volta, con l'intento di unire l'obiettivo divulgativo alla fiction nazionalpopolare. Formula in cui la Rai è esperta, supportata da un cast credibile e una vicenda che, al contrario, ha dell'incredibile. A dare ancora più cuore a questo titolo, il commovente nonno interpretato da Antonello Fassari.

Al debutto, la serie ha ottenuto il 15.6% di share per 2milioni 539mila spettatori, in un testa a testa con il film L’ultima volta che siamo stati bambini, trasmesso da Canale 5, che ha invece registrato il 15% con 2milioni 180mila spettatori con uno share del 15%.

Che nonostante la promozione, la polemica non abbia giovato? È un peccato.