Dio si sbaglia, “Anche gli eroi muoiono”. Il terzo album di Kid Yugi è un monito che dovremmo ascoltare tutti

Qualcuno chiede: perché il Kid Yugi nella bara impugna un coltello? “Un eroe con una croce in mano non sarebbe credibile”. Qualcuno, in effetti, ci aveva già provato, solo che la croce la portava sulla schiena. “E poi un coltello in mano a un morto non è così pericoloso”. Violenza, prevaricazione, odio: realtà difficili da ignorare. Ma c’è dell’altro, per fortuna. Nella musica e nel mondo. Anche gli eroi muoiono, l’ultimo album di Kid Yugi, è certamente disilluso. L’ineluttabilità (concetto che cita spesso di fronte ai giornalisti) è un peso che grava sulle spalle di Francesco Stasi e su chiunque, la libera scelta resta un idolo. Complice di questo inganno sono i social, una finestra social sul mondo che in realtà è una “vetrina di bugie”. Qualcuno, però, si deve prendere la briga di svelarle, queste falsità. Ci prova Francesco Stasi, 25 anni da compiere ad aprile, al terzo album; lo fa guardando indietro, al passato che solo in quanto “cristallizzato” può essere visto dalla giusta prospettiva. A chi fa domande sul presente, sulla violenza tra i giovani, i coltelli portati a scuola, risponde che è da arroganti pensare di vedere il mondo in un’istantanea e poi parlarne l’attimo dopo. Serve tempo. Anche se si tratta della valutazione di Gheddafi, che tanto la narrazione cambia in fretta. L’album è introdotto dalla voce di Giovanni Lindo Ferretti e la sua Occitania: la crociata contro i Catari, eretici cristiani. “Uccideteli tutti”, dice la voce dei CCCP, “Dio riconosce i suoi”. Questa consapevolezza è uno dei fili che tengono insieme le tracce del disco: il mondo è diviso, chi sta con noi e chi contro, gente per bene e gente di strada, geni e tossici. A volte questa duplicità diventa irriconoscibile e lo stesso Yugi si trova in questo limbo, tirato per la giacca da chi lo vuole simbolo della strada o maestro di vita. Gli eroi, quelli veri, restano nascosti nel marasma, a emergere sono i giullari. E Yugi infatti in Jolly avverte che “All’hater che commenta un giorno gli esco dal monitor”.