Bombe artigianali, petardi, aste in pvc: ecco le foto dell’arsenale degli ultras del Napoli. E i tifosi della Lazio negli scontri sull’A1 avevano lame e taglierini. Pioggia di daspo in arrivo?

26 gennaio 2026

Bombe artigianali, petardi, aste in pvc: ecco le foto dell&rsquo;arsenale degli ultras del Napoli. E i tifosi della Lazio negli scontri sull&rsquo;A1 avevano lame e taglierini. Pioggia di daspo in arrivo?
La polizia ha fermato 300 ultras del Napoli e sequestrato un arsenale fatto di ordigni artigianali, petardi di piccola dimensione e oltre 100 aste in pvc lunghe tra 60 e 120 centimetri. Niente lame. Coltelli da cucina, invece, sono stati ritrovati a bordo strada durante il fermo dei tifosi della Lazio. Dopo gli scontri sull’A1 a Frosinone è in arrivo un’altra ondata di daspo? Probabilmente sì: ecco cosa sappiamo

Foto: Ansa

di Domenico Agrizzi Domenico Agrizzi

Ancora guerriglia ultras, ancora sull’A1. Nel tratto tra Ceprano e Frosinone i supporter di Lazio e Napoli sono arrivati allo scontro. I biancocelesti stavano tornando da Lecce, i napoletani erano diretti a Torino per la partita contro la Juventus. La carreggiata nord è rimasta bloccata per diversi minuti. Sono 80 i laziali fermati e identificati. Mentre i furgoni dei tifosi viaggiavano, seguiti dalla polizia, sono stati lanciati fuori dal mezzo oggetti utili agli scontri. La Questura di Roma ha comunicato che un bus intercettato sul tratto autostradale verso Monte Porzio Catone è stato perquisito, con i supporter che hanno cercavato di evitare i controlli: caschi, aste, bastoni, taglierini. Tutti strumenti da usare come armi. Anche 300 ultras del Napoli sono stati bloccati dalle forze dell’ordine a Torino. Non è chiaro quanti di loro abbiano effettivamente partecipato agli scontri di domenica mattina. Ma come per i laziali, anche qui la polizia ha sequestrato un arsenale.

La polizia ha pubblicato le foto dell’armamentario: due bombe carta, quattro petardi, fumogeni e più di 100 aste in pvc lunghe fino a 120 centimetri. A quanto risulta dalle immagini, l’arsenale dei tifosi del Napoli non prevedeva coltelli o taglierini, tutti oggetti ritrovati durante il fermo dei fan laziali. Le lame infatti sono strumenti contrari al codice d’onore ultras, che anzi ne condanna l’utilizzo. Già a proposito degli scontri di Bologna tra le curve di Fiorentina e Roma avevamo sottolineato la “lealtà” con cui è stato condotto lo scontro, esploso e concluso perfettamente in stile ultras: solo botte, faccia a faccia, niente coltelli. In questo caso, invece, le lame c’erano eccome. I fatti di Frosinone chiudono una settimana fatta di violenza: prima il confronto sull’A1, poi i tafferugli di Bologna per l'Europa League, infine il blocco dell’autostrada a causa degli ultras di Lazio e Napoli scesi in strada. I tifosi di Fiorentina e Roma non potranno seguire le proprie squadre in trasferta né in Italia né all’estero; per affezionati di Napoli e Lazio partiranno daspo e limitazioni.

Un coltello da cucina dei tifosi della Lazio
Un coltello da cucina dei tifosi della Lazio Polizia
Una lama e i bastoni dei laziali
Una lama e i bastoni dei laziali Polizia

