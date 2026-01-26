Bombe artigianali, petardi, aste in pvc: ecco le foto dell’arsenale degli ultras del Napoli. E i tifosi della Lazio negli scontri sull’A1 avevano lame e taglierini. Pioggia di daspo in arrivo?

Ancora guerriglia ultras, ancora sull’A1. Nel tratto tra Ceprano e Frosinone i supporter di Lazio e Napoli sono arrivati allo scontro. I biancocelesti stavano tornando da Lecce, i napoletani erano diretti a Torino per la partita contro la Juventus. La carreggiata nord è rimasta bloccata per diversi minuti. Sono 80 i laziali fermati e identificati. Mentre i furgoni dei tifosi viaggiavano, seguiti dalla polizia, sono stati lanciati fuori dal mezzo oggetti utili agli scontri. La Questura di Roma ha comunicato che un bus intercettato sul tratto autostradale verso Monte Porzio Catone è stato perquisito, con i supporter che hanno cercavato di evitare i controlli: caschi, aste, bastoni, taglierini. Tutti strumenti da usare come armi. Anche 300 ultras del Napoli sono stati bloccati dalle forze dell’ordine a Torino. Non è chiaro quanti di loro abbiano effettivamente partecipato agli scontri di domenica mattina. Ma come per i laziali, anche qui la polizia ha sequestrato un arsenale.