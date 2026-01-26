Cosa c’era nel servizio di Report sui magistrati spiati? Quello che hanno raccontato è gravissimo. E perché il ministero che non risponde alle domande?

La circolare prodotta dal Ministero è stata firmata da Vincenzo Lisi, l’ex Direttore generale dell’ufficio Sistemi informativi del Ministero della Giustizia, che però non ha dato grandi risposte a proposito della sua rassicurazione in quanto alla sicurezza del programma Ecm. Nel servizio viene spiegato dalla fonte anonima che è stato organizzato anche un incontro dai tecnici tra Microsoft e i dirigenti della Dgsia i quali hanno potuto osservare con i loro occhi questa gravissima falla di sicurezza. Questi allora hanno minimizzato sostenendo che tale accesso potesse essere svolto solamente da posizioni di amministrazione, ovvero i tecnici del Cisia e Dgsia, oltre che dalle ditte private che svolgono ruoli di assistenza. Dunque centinaia di persone. Anche funzionari del Ministero. Ecco perché “l’amministrazione centrale ha un grande occhio puntato su tutti i magistrati d’Italia”. Il fatto è che nonostante tutti questi tentativi di segnalare il problema, di sicurezza nazionale, la risposta del ministero è stata una nota di Enrico Maresca, Direttore dell’Ufficio di sicurezza informatica del Ministero che ha chiuso il caso non ravisando alcun profilo di pericolosità. Se non c’è incompetenza c’è un disegno ben mirato, sostiene Ranucci, perché questa è una violazione della separazione dei poteri voluta dalla Costituzione più bella del mondo. Aldo Tirone, giudice del Tribunale di Alessandria, ha notato la cosa e ha fatto una prova lui stesso insieme ad un addetto alla manutenzione, cosicché il caso è finito al parlamento e al Csm. Nordio ha risposto di “accuse surreali”, ma l’esperimento di Tirone e di Report pure prova il contrario. Ma quando è stato installato per la prima volta questo Ecm? All’epoca il Ministro della Giustizia era Alfonso Bonafede, che interpellato da Report ha negato ogni responsabilità, e l’allarme è stato lanciato solo nel 2024. Il Capo di Gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi si è rifiutata di fornire un elenco delle disposizioni di controllo e ha segretato tutto.