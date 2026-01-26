“Ben fatto: avevano generato un mostro”: oh, ma state bene? Dalla famiglia di Federica Torzulllo l’unica lezione di umanità dopo il suicidio dei genitori di Carlomagno

Sì, sono parole che hanno il dovere della coscienza. Per provare a rendersi conto che a volte – anzi sempre più spesso – una certa ferocia che è tipica dei social è animata dalla stessa frustrazione che anima persino certi assassini. Ok, non è la stessa cosa di un delitto, ma nasce dalla stessa cecità. Dalla stessa incapacità di reggere le emozioni e metabolizzarle. E, purtroppo, anche di riconoscere l’umanità pure quando è molto difficile farlo. E’ da qui che bisogna guardare, se si vuole capire come una tragedia possa continuare a moltiplicarsi fino a non lasciare più nessuno illeso. Magari per evitarlo. Che poi è anche la stessa cosa che ha fatto, in una lezione di rarissima umanità, anche i familiari di Federica Torzullo, dopo aver appreso quello che era successo ancora.

La sorella di Federica, Stefania, ha parlato di “una tragedia nella tragedia, un orrore nell’orrore”. “Siamo attoniti per quello che è successo – ha aggiunto il loro avvocato, Carlo Mastropaolo - questa storia sembra riservare di continuo terribili sorprese”. Le due famiglie, già distanti dopo la scomparsa di Federica e prima del ritrovamento del corpo, si erano contattate solo con un messaggio di scuse inviato dai genitori di Claudio dopo la scoperta dell’omicidio. E’ chiaro, e dannatamente umano, che i rapporti si erano freddati, così come è chiaro che anche quel messaggio di scuse era il minimo in quel momento. Ma era pure un segnale di disperazione condivisa che, paradossalmente, è stato colto con grande umanità da quelli che forse – trovandosi a piangere una figlia e una sorella - sarebbero stati legittimati a non coglierlo e no da quelli che, invece, ormai si rivelano abili solo a commentare da dietro qualche tastiera.