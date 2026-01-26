Gli studenti napoletani contro la serie La Preside con Luisa Ranieri (Rai1): “Caricatura”. Ma risponde lo scrittore De Giovanni: "La fiction non deve raccontare la realtà, ma intrattenere con una storia"

Ha visto La Preside?

È una fiction che racconta una storia vera, questo la rende diversa dalle altre, nel senso che la narrazione è necessitata da un rispetto dei fatti come sono andati. Non è Gomorra, Mare Fuori o anche I Bastardi di Pizzofalcone, che sono prodotti del tutto inventati, quindi va vista e commentata in maniera diversa.

Appunto, non le sembra sia un po' stereotipata?

Che la mia città sia gravata dagli stereotipi, non è un fatto nuovo: dalla pizza e mandolino alla valigia di cartone, siamo sempre stati oggetto di una narrazione estrema. Del resto, questo si chiede alla narrazione: di raccontare cose diverse dal solito. Lo stereotipo è frutto di questo: che poi si cerchi di rappresentae più le ombre delle luci, questo è ovvio. Napoli è una grande capitale del sud del mondo: la città meropolitana ha 3milinioni e mezzo di abitanti, è la zona più densamente popolata d' Europa: è naturale che ci siano ampie zone di dregrado e povertà, come in tutte le periferie delle grandi città.