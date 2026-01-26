Rai 1 fa una serie sui rastrellamenti degli ebrei ma si scorda di metterci i fascisti: cos’è questa storia di 'Morbo K', del virus nell’Isola Tiberina e della polemica sulla nuova produzione di TeleMeloni?

Nella serie Rai, il via agli eventi lo dà la richiesta alla comunità ebraica di cinquanta chili di oro per non essere deportati: intuendo che la proposta di Kappler sia una menzogna, e che la deportazione avverrà comunque, l'ospedale del Fatebenefratelli riesce a trasferire alcune famiglie all' interno, impedendo poi ai nazisti di entrare all'interno proprio inventando la presenza del morbo letale.

Quattro gli episodi totali che, mentre esercitano la memoria della persecuzione agli ebrei, nel frattempo, trascurano la collaborazione del regime di Mussolini. In un'epoca di fake news, revisionismi storici, le destre nere che conquistano sempre più consensi, la scelta della serie Rai presta il fianco agli stessi revisionismi. A poco serve la giustificazione che non si tratti di un documentario, davanti ad eventi realmente accaduti: la licenza poetica può essere la storia d'amore inserita per far appassionare il pubblico, non l'evanescenza del regime fascista nella Roma del 1943. Morbo K è una storia di coraggio e resistenza: senza il Fascismo, la resistenza diventa a metà. Le colpe della persecuzione spostate all'esterno.

Non è un caso che già sia polemica, si è pronunciato in merito anche il sindaco di Roma Gualtieri augurandosi che quanto emerso, non sia vero dato che i fasciti hanno collaborato attivamente nella persecuzione degli ebrei.

Chissà cosa avrebbe pensato di tutta questa storia Antonello Fassari, qui alla sua ultima apparizione prima della scomparsa: la serie è dedicata a lui.