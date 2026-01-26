C’è un cantante che riempie davvero gli stadi e raddoppia pure le date. Si chiama Cesare Cremonini, torna al Circo Massimo e fa sold out. Il suo successo è più stabile del governo

Lo stadio, come a dire la vetta, come a dire il traguardo. Ma è anche una farsa, spesso e volentieri un modo per vendere quello che non si riesce a vendere, la propria musica, le proprie hit. Non sempre si lavora facendo quello che si ama. Alcune volte si è costretti a vendere qualcosa che non possiamo promettere. Uno stadio pieno appunto. È la condanna di molti artisti che, svendendo i biglietti invenduti e pregando di non dover spacciare, ancora una volta, per sold out dei vuoti d’autore in mezza Italia, puntano troppo in alto.

Poi c’è chi dall’alto ci guarda, ormai da anni. Cremonini è più stabile di un governo. È una specie di garanzia, dovrebbero usarlo come certificazione. D.o.C, di origine Cremonini. Se lo spettacolo è suo, se l’album è suo, se il singolo è il suo, allora vai sicuro.

Alaska Baby, nel 2024, ne era la prova. Un album ricercato, intelligente e raffinato, ma comunque pop, cantautorato di respiro internazionale, musica che davvero è un viaggio, dall’Alaska a Bologna, dall’Alaska a Roma, dove tornerà a giugno del 2026. Il 6 giugno è già tutto pieno, per cui è stata aggiunta una nuova data, il 7 giugno, sempre al Circo Massimo, a capienza piena.