Bresh fa quello che non fa più nessuno: “Introvabile” sembra una canzone scritta al telefono di notte, quando “sarà bello stare soli, ora che solo son io”

Non ti dice “andrà tutto bene”, ma “è andata così”: poi lui, con la sua voce calda, ti accarezza il dolore. E ogni tanto qualcuno il dolore lo deve pur accarezzare. Introvabile non ti promette nulla, si limita a stare lì, come resta quelle cose che non hanno avuto un finale giusto e Bresh arriva a ricordartelo come la sua frase “E io sono come un biglietto che hai lasciato dentro un libro / Che cadrà sul pavimento quando cambierai l’appartamento”.

Ti ricorda solo che hai sentito davvero e che, a volte, è già abbastanza per andare avanti senza fare finta. “E c’ho provato ma nel rincorrerti sono inciampato”. In questa frase parla anche di me e forse anche di molti di voi. Siamo stati goffi, ci abbiamo provato davvero, ma non è stato abbastanza. Forse perché anche quando pensi di fare tutto giusto, anche quando metti impegno, attenzione, buona volontà, puoi comunque sbagliare misura e finire per farti male.

Bresh, che dire. Mi hai fatto tornare in mente una storia che mi ha rotto le ossa, quindi dovrei odiarti. Ma da quando ho sentito il duetto di Crêuza de mä con Cristiano De André ti voglio bene e ti perdono per questo sgambetto che fai alla mia vita. Ti perdono anche quando mi distogli dal mio mantra difensivo: "La pioggia non mi bagna e il sole non mi riscalda”. Oggi va così. Da domani, magari, torno a pensare che “sarà bello stare soli, ora che solo son io”. E se non torno subito, va bene lo stesso.