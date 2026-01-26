Ruggero Pasquarelli, da star della Disney in Violetta e Soy Luna al nuovo inizio in Italia: "La mia fortuna? Sono arrivato quinto a X Factor e non ho firmato il contratto"

Il 15 gennaio è uscita Fashion Week, come nasce questa canzone?

Fashion Week è la terza canzone in italiano nella mia carriera e sono davvero contentissimo, perché è un pezzo che avevo fermo da quasi due anni. Per questo nuovo inizio in italiano, ce n'è voluto di tempo: nel senso che dovevo sentirmi pronto, finché è arrivato il momento lo scorso settembre con Notti Italiane come prima canzone, poi Sentimenti che è stata la seconda a dicembre, e adesso Fashion Week, che è uscita in concomitanza proprio con la Milano Fashion Week. È una canzone che parla di una fuga, uno scappare dalla quotidianità: chiudi gli occhi, vieni via con me, ti porto a vivere un sogno glamour per una notte.

Prima hai parlato di “nuovo inizio”: che intendi?

Che ora devo fare lo stesso percorso fatto in America Latina quando ho finito con la Disney, devo iniziare a far conoscere chi è davvero Ruggero con la mia musica. Dopo 13 anni che vivevo in Argentina, sognavo un ritorno in Italia. Però posticipavo sempre, finché è arrivato il momento: l'Italia è il mio Paese e sono anche orgoglioso di rappresentarlo all'estero. In Argentina sono il “Tano”, non ci sono molti italiani che cantano in spagnolo questo momento.

Punti a Sanremo?

È un obiettivo. Non ci ho ancora nemmeno provato, perché non è il momento: non voglio andare al Festival come lo sconosciuto che viene dall'Argentina, che va lì, canta una canzone e vediamo come va. Io voglio andare a Sanremo con il mio percorso in italiano già avviato, con il mio nome che possa almeno suonare come già sentito nelle orecchie delle persone.