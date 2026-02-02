Intervista totale ad Antonio Buono, il Mimì di Gomorra Le Origini: “Il mio personaggio l’ho creato da zero in un anno”. Gli stereotipi su Napoli criminale e le polemiche su La preside? “Esistono ed è giusto parlarne”

Come racconteresti il personaggio di Mimì?

È un personaggio molto introspettivo: secondo me bisogna percepirlo, perché comunica tanto con gli sguardi, con gli occhi; spesso sta zitto e non parla. È molto diverso da me, perciò la fase di costruzione è stata faticosa. Allo stesso tempo però, divertente: perché ho avuto l'occasione di “uscire da me stesso”, esplorando un lato caratteriale umano che non mi appartiene.

Come lo hai costruito?

Sono felice di Mimì perché ho avuto tanta libertà per crearlo. Tutto quello che vedi di Mimì, è una mia idea: il modo di camminare, il modo di stare fermo, la postura. Nel quarto episodio ad esempio, vedi Mimì appoggiato a una macchina che mangia un mandarino: è stata una mia proposta. Ho avuto davvero massima libertà, non mi è stato imposto nulla: per tanti mesi ho dovuto mettere da parte la mia personalità e calarmi in Mimì.

Anche nella vita di tutti i giorni?

Io l'ho fatto a 360 gradi, nel senso che c'erano momenti in cui sentivo di dover prendere fiato: mi sono totalmente immerso. Tanto che mia madre, mentre giravamo, mi ha detto una cosa che non dimenticherò più: “Antò, io non ti riconosco più”. Per me è stata una grandissima soddisfazione perché significa che sono riuscito nel mio intento.

Quanto tempo ci è voluto per lavorare su Mimì?

Un periodo molto lungo, che ho vissuto calandomi completamente nel personaggio. Ho cominciato i provini a luglio: sono durati fino a dicembre, dato che hanno voluto esaminarmi sette o otto volte in sei mesi. Partendo dall'inizio dei provini e considerando la realizzazione della serie, direi che ci è voluto quasi un anno.