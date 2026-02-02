Il copione è sempre lo stesso. Uno o una Bridgerton deve trovare l’amore. Se nella prima stagione è toccato a Daphne (Phoebe Dynevor), nella seconda a Lord Anthony (Jonathan Bailey) e nella terza a Colin (Luke Newton) e Francesca (Hannah Dodd) questa volta è il momento di Benedict Bridgerton (Luke Thompson), l’artista, l’uomo libero. Durante un ballo in maschera incontra una donna, è vestita d’argento, finisce per perderla al termine di quella stessa notte e così il suo obiettivo diventa uno solo: trovarla. S’innamora perdutamente di lei al solo vederla. Da subito scopriamo il suo nome e il suo viso, si chiama Sophie (Yerin Ha) e sin da piccola ha lavorato in casa sua come serva (guardando la serie scoprirete perché). Diverse le coincidenze surreali in cui i due si incontrano e lui, incredibilmente, non riconosce il volto di lei quella sera celato dietro una semplice maschera. Tanto è vero che continua a chiedere della “dama d’argento”, e la ricerca si trasforma ben presto in un affare "di Regno", non è più Benedict il solo a cercarla, tutta la città deve conoscere la sua identità. Ma tralasciando il no sense e la relazione tra i due (che comunque si preannuncia intrigante considerando come va a finire il quarto episodio di questa prima parte della stagione), arriviamo al vero tema di Bridgerton 4. La questione del piacere femminile. Quanto sia difficile raccontarlo, spiegarlo, e mostrarlo anche in una serie.