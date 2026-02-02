Ma avete visto che casino ai Grammy 2026? Bad Bunny nell’America dell’Ice che piange, Billie Eilish asfalta Trump e Ricky Gervais commenta: “Ancora non ascoltano”. Ecco cosa è successo

Nell'America di questo secondo mandato trumpiano, se un artista come Bad Banny vince il premio per album dell'anno con Debí tirar más fotos, il valore non può che essere anche fortemente simbolico. Per la prima volta un album in spagnolo, di un artista portoricano, vince il Grammy per la categoria principale: all'annuncio, Bad Bunny per un attimo rimane fermo a piangere, poi si alza e sale sul palco. Prima di ringraziare per il premio, esordisce con “Ice, fuori” prendendosi un boato di applausi dalla sala, per poi aggiungere: “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani”, e virare sull'importanza dell'amore.

Billie Eilish, premiata per la WildFlower come canzone dell'anno, è stata più esplicita: “Nessuno è illegale su una terra rubata”, per poi concludere mandando un vaffa all'Ice. Olivia Dean infine, nuova artista emergente, ha ricordato di essere nipote di migranti e si è definita il frutto del loro coraggio; di gente la cui forza va celebrata.

Intanto, al conduttore Trevor Noah è bastata una blanda imitazione di Trump per avere i presenti dalla sua parte; non senza prima aver dato una punzecchiata a Nicki Minaji che “è ancora alla Casa Bianca con Donald Trump a discutere questioni importantissime”. La reazione in sala lascia pochi dubbi: la rapper, lei stessa arrivata illegalmente negli Usa come immigrata da bambina, non ha più i colleghi dalla sua parte.