L’industria della nostalgia: Cosa racconta il ritorno dei C.S.I. sulla musica di oggi tra Oasis, Litfiba e un sistema in cui il live è l'unico modo per campare

A questo punto arriva il nodo che troppo spesso viene edulcorato: la nostalgia non è il problema. Nella musica è memoria attiva, identità e continuità. È un sentimento nobile, persino necessario, soprattutto in un’epoca in cui il presente tende a consumare tutto rapidamente. Il problema nasce quando quella memoria viene trattata come un giacimento, come risorsa estraibile più che bene culturale.

Negli ultimi quindici anni, infatti, il mercato musicale è cambiato radicalmente. I dischi non sono più il fulcro, lo streaming ha reso tutto disponibile e di facile accesso, ma ha tolto valore economico alle registrazioni facendo diventare la musica dal vivo il cuore pulsante per la sostenibilità di artisti e addetti ai lavori. Oggi il concerto è il centro di tutto: coinvolge musicisti, tecnici, produzione e promozione. I costi sono alti e le scelte tendono sempre di più verso formule che garantiscano un ritorno economico certo. In questo contesto repertori consolidati e fan affezionati diventano, risorse fondamentali, ecco perché il “fenomeno reunion” funziona, non solo come evento culturale ma anche come modello organizzativo efficace.

Questa logica si riflette anche nel sistema dei biglietti che prevedono prezzi a fasce, costi extra, pacchetti premium e prevendite “esclusive”. Ogni fase serve a catturare valore, mentre l’esperienza viene proposta e venduta come irripetibile. Esistono infatti strumenti come il dynamic pricing, che modificano il prezzo del biglietto in base alla domanda. Emblematico è il caso della gestione della vendita dei biglietti del tour degli Oasis (guarda caso un’altra reunion), finita sotto indagine nel Regno Unito, che ha riacceso l’attenzione sul tema della trasparenza nei prezzi, che è, senza giri di parole, un elemento chiave per la fiducia del pubblico, perché quando tutto diventa poco chiaro, anche il legame emotivo col live rischia di incrinarsi.