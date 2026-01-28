Ma quanto caz*o è bravo Corona a fare le imitazioni? Da Maria De Filippi a Pier Silvio Berlusconi, è show Falsissimo

Non è un giornalista ma vuole portare avanti inchieste, non è più il re dei paparazzi e, come gli ha detto Lippi da un letto di ospedale, non è nemmeno un fotografo. Fabrizio Corona non è molte cose, ma a guardare i suoi video di Falsissimo, c'è una nuova via che potrebbe pararglisi davanti: quella delle imitazioni. Certo, non prima dell'ingresso in politica, specie ora che si è fatto avanti Mario Adinolfi per proporre la formazione Corona-Vannacci-se medesimo e ambire al governo. I numeri di Falsissimo fanno gola, non v'era dubbio: specie per chi, invece, quei numeri non li ha raggiunti nemmeno con la partecipazione a un reality show nella tv generalista.