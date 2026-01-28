La bomba di Falsissimo su Belén Rodriguez fuori da Mediaset secondo Corona. La richiesta a Maria De Filippi, Tú Sí Que Vales e lo stop: “Le Iene la rivolevano, ma..."

Fabrizio Corona durante l'ultima puntata di Falsissimo ha dato la sua versione dei fatti. Secondo il suo retroscena, dietro ci sarebbe Maria De Filippi, che “decide chi fa carriera e chi no, chi costruire e chi no: chi sbaglia con lei non lavora mai più”.

Ecco dunque cosa ha detto Corona, riferendosi alla conduttrice: “Dopo aver creato De Martino, ha preso Belén e l'ha messa a Tú Sí Que Vales. All'inizio era nel tavolo, da sola, con due-tre opinionisti; poi a poco a poco, ha cominciato a metterci la ballerina, quella lì un po' stramba, poi quello lì con la barba che fa rugby. Poi ci ha messo il karateka, quello col cane, fidanzato della sua prescelta Raffaella Mennoia: Alessio Sakara”. A questo punto dunque, dopo diverse edizioni, Belén Rodriguez avrebbe chiesto alla De Filippi di non voler più stare al tavolo con questi “sconosciuti” e di essere spostata in un ruolo più congeniale. Poi Corona, dopo aver imitato la voce rauca della De Filippi, aggiunge: “Me lo ricordo come fosse ieri, che la redazione delle Iene, dopo la stagione delle Iene con lei come conduttrice la voleva a tutti i costi: ma non è stato possibile”.