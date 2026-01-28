La bomba di Falsissimo su Belén Rodriguez fuori da Mediaset secondo Corona. La richiesta a Maria De Filippi, Tú Sí Que Vales e lo stop: “Le Iene la rivolevano, ma..."

È già da un paio di stagioni televisive che non vediamo più Belén Rodriguez nella tv generalista: la show girl e conduttrice argentina infatti, fino a pochi anni fa, era uno dei volti Mediaset. Poi, dopo Le Iene nella stagione 2022-2023, la Rodriguez è comparsa su altri lidi telvisivi, come Nove e Real Time, mentre ora è alla conduzione di un programma radiofonico su Radio 2. Ma cosa è successo? Perché un personaggio amato come lei, uno dei volti simbolo dei programmi Mediaset, è sparito dai suoi palinsesti?
Ospite di Tv Talk a marzo dello scorso anno, alla Rodriguez venne chiesto perché non lavorasse più a Mediaset; lei rispose di essere andata via per molto motivi, ma che preferiva non svelarli. Già in precedenza, tra i commenti a uno dei sui post, aveva chiarito di essersene andata di sua iniziativa, mentre Le Iene le mandavano pubblicamente un abbraccio e la ringraziavano per aver condotto il programma con grande generosità e professionalità.
Dopo quella conduzione, Belén Rodriguez non è sparita dalla tv, ma non ha più avuto spazio sui canali generalisti: è stata infatti concorrente nella quarta edizione di Celebrity Hunted su Prime Video nel 2024 e l'anno successivo, ha condotto il reality Amore alla prova-La crisi del settimo anno su Real Time e Only Fun-Comico Show su Nove. Da qualche mese è poi approdata su Rai Radio 2, dove conduce il programma Radio2 matti da legare.
Fabrizio Corona durante l'ultima puntata di Falsissimo ha dato la sua versione dei fatti. Secondo il suo retroscena, dietro ci sarebbe Maria De Filippi, che “decide chi fa carriera e chi no, chi costruire e chi no: chi sbaglia con lei non lavora mai più”.
Ecco dunque cosa ha detto Corona, riferendosi alla conduttrice: “Dopo aver creato De Martino, ha preso Belén e l'ha messa a Tú Sí Que Vales. All'inizio era nel tavolo, da sola, con due-tre opinionisti; poi a poco a poco, ha cominciato a metterci la ballerina, quella lì un po' stramba, poi quello lì con la barba che fa rugby. Poi ci ha messo il karateka, quello col cane, fidanzato della sua prescelta Raffaella Mennoia: Alessio Sakara”. A questo punto dunque, dopo diverse edizioni, Belén Rodriguez avrebbe chiesto alla De Filippi di non voler più stare al tavolo con questi “sconosciuti” e di essere spostata in un ruolo più congeniale. Poi Corona, dopo aver imitato la voce rauca della De Filippi, aggiunge: “Me lo ricordo come fosse ieri, che la redazione delle Iene, dopo la stagione delle Iene con lei come conduttrice la voleva a tutti i costi: ma non è stato possibile”.
Va detto che nel giugno 2023, nel suo canale Telegram, la versione di Corona era lievemente diversa: “Belén non è mai stata cacciata da Tú Sí Que Vales come qualcuno ha detto. Chiedete agli organi di informazione. Ha deciso lei di sua spontanea volontà dopo nove anni di non fare più quel programma. Ma si tratta di una scelta sua. Secondo, non è stata cacciata da Le Iene da Pier Silvio o da Mediaset".
Belén Rodriguez ha preso parte a Tú Sí Que Vales per nove edizioni delle dodici totali: Martin Castrogiovanni e Sakara sono entrati alla quarta, mentre Giulia Stabile all'ottava. Per le prima tre edizioni, la Rodriguez ha condotto in coppia prima con Francesco Sole e poi con Simone Rugiati.