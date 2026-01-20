Nick Fuentes sta lanciando il nuovo partito nazista americano? Più estremo di Trump e l’inno virale di Kanye West al Vendome di Miami

C’è un video che sta andando virale, e parecchio. Sta girando per tutta la rete globale e ha per protagonista una banda di influencers di estrema destra, capitanati da Nick Fuentes. Tra tutti gli influencers simpatizzanti del neo-neonazismo negli States, probabilmente lui è il più in vista. Piace all’America profonda a tal punto da imbarazzare persino il testosteronico Donald Trump che in confronto è un moderato. Nel video, l’allegra combriccola di suprematisti comprende l’ex campione del mondo kick boxing Andrew Tate e suo fratello Tristan, altri semi sconosciuti a noi europei, ma evidentemente molto popolari negli States: Clavicular, Sneako, Myron Gaines e Justin Waller (un po’ come la zia Waller degli Squallor in 38 luglio). Questi signori prima di entrare nell’esclusivo club di Miami, il Vendôme, nel loro van privato si mettono a cantare la canzone “HH” di Kanye West per caricarsi di puro spirito neo-n**a, fare il loro ingresso trionfale in disco e costringere il Dj a pompare la canzone nelle casse del locale. La discoteca oggi si è scusata pubblicamente per l’accaduto e ha preso le distanze dalle posizioni di Fuentes. “Vogliamo essere inequivocabilmente chiari. Vendôme e la nostra ospitalità non approverà mai l’antisemitismo, l’hate speech, o pregiudizi di qualsiasi tipo. Questi valori sono fondamentalmente opposti a chi siamo e all’ambiente che promuoviamo con il nostro lavoro”. Prenderà provvedimenti e bla bla bla. Per adesso la comunità ebraica di Miami non ha ancora commentato, un silenzio abbastanza eloquente, ma la questione non si chiuderà così in fretta. Il video della serata continua a macinare visualizzazioni e ad essere ricondiviso anche dagli stessi influencer che guadagnano followers a bizzeffe. Questo dovrebbe far riflettere, e non poco.