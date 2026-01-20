Ma come sono messi i tifosi del Napoli che parlano di calciomercato sotto al post per la morte del papà di Stefano De Martino?

Enrico De Martino, papà del ballerino e conduttore di Affari tuoi su Rai 1, è scomparso ieri lunedì 19 gennaio dopo una lunga malattia. Immediatamente sono arrivate le condoglianze dalla Rai, da Pier Silvio Berlusconi, dagli amici e dai fan. Insomma, un momento di raccoglimento e rispetto condiviso. Anche la squadra partenopea e Aurelio De Laurentiis hanno deciso di mandare un messaggio sui social: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli sono vicini all'amico Stefano De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà”. Nei commenti, però, più che del dolore del conduttore si parla d’altro. Di calcio, appunto, e nemmeno nella sua forma più nobile. È il mercato che interessa: “Ma come fate a prendere Daniel Maldini?”, “condoglianze, ma chi comprate?”, “condoglianze a De Martino, un grande. Ora per lui e tutti i tifosi non potete presentarvi con Maldini”.
Insomma, prendiamo nota che Daniel Maldini, figlio d’arte e attualmente in forza all’Atalanta, è sgradito ai tifosi del Napoli. La squadra di Antonio Conte è in grave difficoltà numerica, l’infermeria è piena, la stagione lunga e queste settimane saranno decisive per il destino sportivo dei napoletani. Tutto vero, ma era il caso di farlo sapere sotto a un post che semplicemente voleva esprimere vicinanza a una famiglia che soffre? Il solito buonismo, forse, ci fa sorgere questa domanda; è la solita fogna social a cui, ormai, serve abituarsi e anzi va lasciata perdere. Probabile. Per fortuna sono pochi a scrivere certi commenti. Il popolo napoletano di certo non è rappresentato da questa minoranza. Ma resta il cattivo gusto di chi, di fronte a un lutto, ha preferito parlare di altro. Di calciomercato, trattative in corso, possibili nuovi acquisti. Suggestioni, come in ogni sessione. Il dolore, invece, è la certezza. Enrico De Martino è morto a 61 anni, era malato da tempo. Anche lui, come il figlio, era un ballerino professionista. Lo piangono i suoi cari e la famiglia. E il loro sentimento non dipende dalle finestre di mercato.