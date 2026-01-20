Ma come sono messi i tifosi del Napoli che parlano di calciomercato sotto al post per la morte del papà di Stefano De Martino?

Insomma, prendiamo nota che Daniel Maldini, figlio d’arte e attualmente in forza all’Atalanta, è sgradito ai tifosi del Napoli. La squadra di Antonio Conte è in grave difficoltà numerica, l’infermeria è piena, la stagione lunga e queste settimane saranno decisive per il destino sportivo dei napoletani. Tutto vero, ma era il caso di farlo sapere sotto a un post che semplicemente voleva esprimere vicinanza a una famiglia che soffre? Il solito buonismo, forse, ci fa sorgere questa domanda; è la solita fogna social a cui, ormai, serve abituarsi e anzi va lasciata perdere. Probabile. Per fortuna sono pochi a scrivere certi commenti. Il popolo napoletano di certo non è rappresentato da questa minoranza. Ma resta il cattivo gusto di chi, di fronte a un lutto, ha preferito parlare di altro. Di calciomercato, trattative in corso, possibili nuovi acquisti. Suggestioni, come in ogni sessione. Il dolore, invece, è la certezza. Enrico De Martino è morto a 61 anni, era malato da tempo. Anche lui, come il figlio, era un ballerino professionista. Lo piangono i suoi cari e la famiglia. E il loro sentimento non dipende dalle finestre di mercato.