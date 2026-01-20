Ecco le foto del bandierone rubato dagli ultras della Fiorentina negli scontri sull’A1: il vessillo a testa in giù e la sciarpa “Roma marcia ancora”. Il segretario del sindacato di polizia: “Daspo a vita e stop alle trasferte”

Il bottino di guerra ora è certificato. Stanno circolando sui social le immagini del bandierone “Associazione sportiva Roma” rubato dagli ultras della Fiorentina durante gli scontri di domenica sull’A1, avvenuti all’altezza dell’uscita verso Casalecchio, che ha visto schierati affezionati romanisti e toscani. Che i Viola fossero usciti vincitori dal confronto già l’avevamo detto, e anche del furto qualche notizia era già circolata. Ora, però, ci sono le foto: nel post pubblicato dalla pagina hooliganscz_official si vede il bandierone a testa in giù, a terra la sciarpa “Roma marcia ancora”. Esultano i toscani, piangono i gruppi della curva Sud. In classifica non c’è storia, Gasperini e i suoi sono troppo avanti, ma in strada hanno vinto gli altri. Una gloria, però, che potrebbe tradursi in altre limitazioni per le prossime trasferte, indagini delle forze dell’ordine (che avrebbero già raccolto del materiale su episodi di violenza simili), blocchi e sanzioni. Il segretario del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese, ha addirittura evocato il “daspo a vita” per i responsabili: “Non parliamo più di violenza legata al tifo, ma di veri e propri comportamenti criminali che hanno messo a rischio la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità di tanti cittadini che in quel momento stavano semplicemente viaggiando sulla rete autostradale”, ha detto Pianese, “la follia ultras si sarebbe potuta trasformare in una tragedia con feriti o morti causati da incidenti inevitabili”.