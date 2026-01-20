Chi ha incastrato Bellavia? Ecco cosa non torna della nota fantasma nel fascicolo della Procura di Milano

Cosa trama nell’ombra della Procura di Milano?

Una misteriosa nota di 36 pagine spunta nel fascicolo di denuncia nei confronti della sua ex collaboratrice Valentina Varisco (accusata e poi rinviata a giudizio per l’accesso abusivo ai suoi sistemi informatici), presentato da Gian Gaetano Bellavia, noto consulente antiriciclaggio, che – a sentire i diretti interessati – non sarebbe stata redatta né da lui né dal suo ex avvocato, Gianluigi Tizzoni (sì, lo stesso avvocato della famiglia Poggi) e che a rigor di logica sarebbe stata inserita nel fascicolo di denuncia, dopo la sua deposizione. Da chi? Bella domanda. È proprio questo il punto. Dopodiché, cosa succede? Come se fosse tutto normale, questo documento da 36 pagine viene allegato da Maurizio Gasparri nel suo esposto – depositato in Procura a Milano contro Bellavia il 15 gennaio – nel quale il deputato forzista accusa il consulente di passare carte riservate in combutta con Report, attribuendo peraltro a lui la misteriosa nota. Almeno, così si spiega Gasparri sul proprio sito personale, ma già lo aveva dichiarato in seguito alla puntata di Report sulla strage di Capaci. Ragazzi, che sta succedendo? Bellavia smentisce di aver prodotto questa nota. E con lui il suo ex avvocato, che ad ottobre ha scelto di rinunciare a difenderlo. Dite un po’, ma non è che qualcuno – non si capisce bene chi – sta cercando di incastrare Gian Gaetano Bellavia? Ma andiamo con ordine, perché questa storia è complicata e puzza di marcio.