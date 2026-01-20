E Papa Leone XIV sculaccia i neocatecumenali: “Basta con forme di costrizione, rigidità e moralismi”

Non solo parole gentili, di esortazione, di gratitudine, quelle di Papa Leone XIV durante l’Udienza ai Responsabili del Cammino Neocatecumenale.

Papa Bob, di fronte allo stesso fondatore del Cammino, Kiko Argüello, ha sì ringraziato e dimostrato stima nei confronti del lavoro svolto dal gruppo all’interno della Chiesa, ma ha ricordato che identitarismi e rigidità varie, potremmo dire “ortodossie dell’ombelico”, non vanno molto d’accordo con il Cattolicesimo. Che è uno e indivisibile (se Cattolicesimo è). Così, rimprovera con stile bonario - ma non per questo meno deciso - gli amici neocatecumenali.

“I carismi devono essere sempre posti al servizio del regno di Dio e dell’unica Chiesa di Cristo, nella quale nessun dono di Dio è più importante di altri – se non la carità, che tutti li perfeziona e li armonizza – e nessun ministero deve diventare motivo per sentirsi migliori dei fratelli ed escludere chi la pensa diversamente”. Insomma, non separatevi, non giocate un’altra partita. E, soprattutto, non credetevi migliori.

Un altro modo per dirlo è questo: “Andate avanti nella gioia e con umiltà, senza chiusure, come costruttori e testimoni di comunione”.

Un altro modo ancora: “[La Chiesa] ricorda a tutti che dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà. Perciò l’annuncio del Vangelo, la catechesi e le varie forme dell’agire pastorale devono essere sempre liberi da forme di costrizione, rigidità e moralismi, perché non accada che essi possano suscitare sensi di colpa e timori invece che liberazione interiore”.