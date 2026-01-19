Paura e delirio in Coppa d’Africa. Il Senegal batte il Marocco in finale, Diaz sbaglia il rigore (di proposito?) con il cucchiaio, la squadra di Mané esce per protesta e poi rientra in campo

I tempi regolamentari finiscono così, dopo 24 minuti di recupero: il Senegal, quasi squalificato, trascinato in campo dal suo miglior giocatore; il Marocco, che gioca in casa, ha perso la chance che aspettava da decenni per vincere di nuovo questo trofeo. Non c’è tempo da perdere, ora ci sono almeno altri trenta minuti da giocare. Al novantaquattresimo, però, Pape Gueye tira fuori il gol della vita: cavalcata nella metà campo marocchina, resiste al rientro del difensore e fuori equilibrio calcia di sinistro all’incrocio opposto. Capolavoro assoluto e scivolata sulle ginocchia sotto al settore. È ancora lunga, il Marocco ci prova, ancora Diaz è pericoloso, El Aynaoui ha la testa che sanguina ma non si ferma, Hakimi è ovunque. Ma il primo dei supplementari finisce e il Senegal è avanti. Nel secondo tempo succede ancora di tutto: il Senegal si mangia un gol clamoroso, Yassine Bounou mostra un’altra prestazione da mitologia del calcio e tiene in piedi i suoi. Brahim, personaggio principale della sceneggiatura di questa finale, esce e viene inquadrato con gli occhi gonfi di lacrime. L’assalto conclusivo è inutile: il Senegal vince la Coppa d’Africa. Sugli spalti la gente balla, ma a bordo campo il cordone della polizia è schierato, temendo l’invasione. E in effetti tifosi e agenti si scontrano. Anche questa è la finale della CAF 2026.