Ma davvero il sindaco leghista di Vigevano ha invocato un'ICE italiana contro i maranza? La Padania somiglia sempre più all'America profonda di Trump

Guardatevi le foto scattate da Dora Lange a proposito dei campi di concentramento per asiatici eretti nel deserto della Sierra Nevada, nel Wyoming, in Idaho, nello Utah, in Arizona e nell’Arkansas in seguito a Pearl Harbor, dove tutti gli americani di origine giapponese vennero deportati indistintamente, senza dare grosse spiegazioni, meramente per una questione razziale. Le foto di Dora Lange sono rimaste censurate negli Stati Uniti fino al 2020, ma non solo lei ha denunciato certe derive inquietanti della democrazia americane. Come racconta Woody Allen in un film molto triste, “Il prestanome”, in America se anche solo eri sospettato di essere comunista, non potevi scrivere per la tv, per i giornali, fare l’attore e potevi essere messo in mezzo alla strada da un momento all’altro su decisione di un comitato ad hoc che somigliava vagamente alla psico-polizia di Orwell. Ma sarebbero troppi gli esempi e Trump non è certamente un ipocrita e conosce bene la storia della sua nazione. Non ne fa mistero e anzi spudoratamente quello che l’America profonda vuole lui gliela dà, ovvero remigrazione, lotta al terrorismo, ai comunisti ovunque essi siano. Un miliardario di New York amato da quei Rednecks dalle mani spesse di contadini, appassionati di armi dal grilletto facile e che custodiscono gelosamente la bandiera della confederazione americana nemmeno in soffitta, ma sventolante dai balconi delle loro case in legno con le loro staccionate ritinteggiate di bianco per pochi cents dal caro Uncle Berry Finn. Cosa c’è di diverso dai nostri cari leghisti? Quest un’intuizione va riconosciuta alla rivista neo-futurista e accelerazionista ilBlast, che spiega bene come i leghisti nostrani siano in fin dei conti dei Rednecks della Padania. Il punto è che la Lega Nord di Miglio, di Bossi che volevano la secessione grazie ai danari della Germania non c’è più.