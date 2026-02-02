Tutto quello che abbiamo capito su Battiato al cinema. “Il lungo viaggio” di Renato De Maria e Dario Aita: “Uno come Franco fregherà l’algoritmo”

Battiato diceva che la musica era “nata come un altro mondo”. Dario Aita che rapporto hai con la spiritualità? Renato De Maria come è stato trattato questo tema nel film, in fase di scrittura e dal punto di vista registico?

Dario Aita: La spiritualità è un tema che credo riguardi tutti in un modo o nell’altro, intendo con diversi gradi di consapevolezza. Quindi, anche me. Credo che sia stato un tema che ha bussato insistentemente alla mia porta per tanto tempo, e che la possibilità di fare ricerca sulla vita, sull’esperienza, sull’arte di Franco Battiato sia stato un motore per aprire la porta a questo tema. Devo dire che devo molto a questo progetto e alle scoperte che ho fatto in tal senso.

Renato De Maria: Nel film ho trattato questo argomento partendo dalla crisi che Battiato ha nel momento in cui decide di abbandonare la musica elettronica, perché non si riconosce più nel personaggio che lui stesso aveva creato. Entra in crisi, non sa più chi è e vede il mondo come da un punto di vista separato, come se esistesse il suo punto di vista, esistesse il mondo degli altri, come se lui si sentisse comunque estraneo al mondo. Questo lo porta a fare una serie di esperienze, intanto di crisi interiore molto forte, e poi delle esperienze quasi al limite dell’allucinazione, della spaventosa angoscia della mente, quando la mente non risponde più a quelli che sono i criteri del mondo normale e questo lo porta ad approfondire se stesso e capisce di aver bisogno di altri strumenti. Ho raccontato questo percorso verso un’elevazione mistica, un aiuto, attraverso l’incontro con Gurdjieff e con i gurdjieffiani che avevano un piccolo centro a Milano che lui comincia a frequentare grazie alla conoscenza di Antonio Ballista, che era il suo maestro di musica e uno dei più grandi pianisti di Milano, che lo porta a frequentare i circoli di Gurdjieff e quindi a conoscere i balletti esoterici e una pratica che aiuta a coltivare la propria spiritualità, cosa che poi lui ha continuato a fare per tutta la vita, non solo con Gurdjieff ma facendo anche tante esperienze: dallo zen al taoismo, al buddhismo di un certo tipo, a tutte quelle filosofie mistiche che hanno attraversato l’Asia minore.